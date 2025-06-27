الإمارات: "التحيز اللاواعي" وأثره على تعميق الفجوة وإعاقة مسار التوظيف والترقيات

الإمارات: كيف يمكن للتحيزات اللاواعية أن تعمق أوجه عدم المساواة في التوظيف والنمو الوظيفي

الورشة قدمت للمشاركين فهمًا للتحيزات اللاواعية التي يمكن أن تتشكل من خلال التنشئة، الإعلام، التعليم، واللغة.

تاريخ النشر: الجمعة 27 يونيو 2025، 6:00 صباحًا

بقلم: رقية القايدي

عقدت مبادرة "نماء للارتقاء بالمرأة"، وهي مبادرة حكومية للمساواة بين الجنسين، ورشة عمل حول التحيز اللاواعي في مكان العمل. استكشفت الجلسة كيف يؤثر هذا التحيز على التوظيف، الترقيات، وثقافة الشركة.

وأبرزت الورشة أن التحيز اللاواعي هو قضية نظامية، وليس مجرد قضية شخصية. وإذا تم تجاهله، يمكن أن يعمق أوجه عدم المساواة في التوظيف، النمو الوظيفي، الأدوار القيادية، ومشاركة الموظفين.

الورشة، التي تأتي ضمن مبادرة "ارتقاء" بتوجيهات ورؤية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة حاكم الشارقة ورئيسة نماء للارتقاء بالمرأة، قدمت للمشاركين فهمًا أعمق لكيفية تأثير التحيزات اللاواعية على القرارات وتعزيز الحواجز أمام الشمولية والفرص.

أشكال التحيز اللاواعي

قدمت الورشة للمشاركين فهمًا للتحيزات اللاواعية التي يمكن أن تتشكل من خلال التنشئة، الإعلام، التعليم، واللغة. وتم تشجيع المشاركين على التفكير في العوامل التي تعزز التحيز.

تشمل أشكال التحيز اللاواعي ما يلي:

التحيز للأمومة (Maternity Bias): وضع افتراضات حول التزام النساء أو قدرتهن بسبب مسؤوليات رعاية الأطفال.

تأثير الهالة (Halo Effect): تكوين انطباع عام بناءً على سمة إيجابية واحدة.

تأثير القرن (Horn Effect): تكوين انطباع عام بناءً على سمة سلبية واحدة.

تحيز التباين (Contrast Bias): تقييم شخص ليس بناءً على جدارته الخاصة ولكن بالمقارنة مع الآخرين.

تحيز الانجذاب (Affinity Bias): تفضيل الأفراد الذين يتشاركون خلفيات أو اهتمامات أو هويات مماثلة.

سيناريوهات واقعية في مكان العمل

أشركت الورشة المشاركين في سيناريوهات واقعية في مكان العمل أوضحت كيف يمكن للتحيز اللاواعي أن يؤثر على التفاعلات واتخاذ القرارات، غالبًا دون قصد.

عكست هذه السيناريوهات مجموعة من السياقات المهنية، بما في ذلك تقييم الأداء، التوظيف، الترقيات، توزيع المهام، والتواصل اليومي.

دعت السيناريوهات المشاركين إلى تحليل نقدي ليس فقط للسلوك الفردي، ولكن أيضًا للأنظمة والافتراضات التي تسمح لهذه التحيزات بالاستمرار. من خلال المناقشات الجماعية، استكشفوا كيف يمكن للقرارات اليومية أن تدعم أو تتحدى الشمول والمساواة داخل مكان العمل.

التحيزات المؤسسية من خلال التغيير المنهجي

أكدت الورشة أن معالجة التحيز اللاواعي تتطلب كلاً من التفكير الفردي والتغيير المنهجي. وشملت مجالات العمل الرئيسية لمعالجة التحيز المؤسسي تشجيع الوعي الذاتي، استخدام البيانات المصنفة حسب الجنس، ورفع مستوى الوعي من خلال التدريب المستهدف.

وتم تسليط الضوء على مبادرة "ارتقاء" كبادرة منظمة وعملية لدعم المنظمات في تنفيذ هذه الاستراتيجيات.

نهج نماء المنهجي للتحيز اللاواعي

وفقًا لـ "نماء": "في نماء للارتقاء بالمرأة، ننظر إلى التحيز اللاواعي ليس مجرد موقف شخصي، بل كتحدٍ منهجي يشكل ثقافة المؤسسة، ويؤثر على السياسات، وهياكل اتخاذ القرار، غالبًا دون أن يتم التعرف عليه".

وأضافت "نماء": "من خلال التعامل مع التحيز اللاواعي كتحدٍ هيكلي، بدلاً من كونه سلوكًا فرديًا معزولًا، نركز على تحويل الأنظمة، وليس فقط العقول. وهذا يشمل إعادة النظر في كيفية تقييم المنظمات للأداء، وتحديد القيادة، وإنشاء سياسات شاملة".

مبادرة ارتقاء

من خلال مبادرة "ارتقاء" التابعة لـ "نماء"، تعمل نماء مع كيانات القطاعين العام والخاص في الإمارات لترسيخ الشمولية على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي من خلال:

ورش عمل تفاعلية ترفع الوعي، وتثير الحوار، وتزود أصحاب المصلحة بحلول قابلة للتنفيذ.

أداة تشخيص تنظيمية تُعرف باسم "أدوات ارتقاء" التي تساعد المنظمات على تقييم وضعها في رحلتها نحو التنوع بين الجنسين وتقديم توصيات لتحسين سياسات الشمول وثقافة مكان العمل.

استشارات تنظيمية فردية تركز على مراجعة الممارسات الداخلية، مثل أنظمة الموارد البشرية وسياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، وتطوير خطط العمل والاستراتيجيات لدفع التغيير على المدى الطويل.

النتائج والأهداف القابلة للقياس

تهدف "نماء" إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس بما في ذلك زيادة تمثيل النساء عبر الأدوار القيادية والإدارية والفنية؛ أنظمة توظيف وترقية أكثر إنصافًا مدعومة بسياسات موارد بشرية شاملة وهياكل مراجعة الأداء؛ زيادة الوعي والتغيرات السلوكية بين الموظفين والقيادات؛ وتحسين الوصول إلى فرص التطوير المهني للفئات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.

من خلال توجيهات سمو الشيخة جواهر القاسمي، تهدف "ارتقاء" إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال وضع إدماج المرأة كعنصر رئيسي لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي العالمي والمساعدة في إعادة تشكيل الأنظمة البيئية للأعمال من خلال الدعوة لمنتجات وسلاسل توريد شاملة للجنسين تدعم الشركات المملوكة للنساء.

وتدفع المبادرة ريادة الإمارات في أهداف التنمية المستدامة (5 و8 و17) وتعزز مراكز المعرفة متعددة القطاعات من خلال شبكات الأقران.

قياس النجاح

يتم قياس التأثير من خلال لوحات التحكم التشخيصية لمبادرة "ارتقاء"، والتي تحدد كميًا التقدم عبر المحاور الخمسة (5Ps) مثل زيادة عدد النساء في المناصب القيادية أو تعديلات المساواة في الأجور.

تتبع معدلات اعتماد السياسات تنفيذ توصيات "أدوات ارتقاء". تتضمن مقاييس المشاركة نطاق ورش العمل واستخدام "أدوات ارتقاء"، بينما تقيس استبيانات الموظفين الطولية التحولات الثقافية في تصورات الشمولية.

وفقًا لـ "نماء": "تقيس 'ارتقاء' التأثير أيضًا من خلال قصص التحول: تزايد أعداد النساء اللاتي يقدن الفرق، والسياسات التي أعيد تصميمها لتحقيق العدالة، والشركاء الذين يبلغون عن مكاسب ملموسة في الابتكار والروح المعنوية".