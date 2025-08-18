الإمارات: البعثات الباكستانية تؤجل احتفالات يوم الاستقلال تضامناً مع ضحايا الفيضانات

في 10 أغسطس، استضافت الجالية الباكستانية في الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر احتفالات يوم الاستقلال في مدينة إكسبو دبي، حيث شارك أكثر من 60 ألف شخص في الاحتفالات التي استمرت طوال اليوم.

وكان العديد من أفراد الجالية الباكستانية قد نظموا احتفالات بمناسبة يوم الاستقلال التاسع والسبعين في دبي والشارقة والإمارات الأخرى.