الإمارات: البعثات الباكستانية تؤجل احتفالات يوم الاستقلال تضامناً مع ضحايا الفيضانات

أعلنت البعثات الباكستانية في الإمارات، الأحد، تأجيل كافة احتفالات يوم الاستقلال في الإمارات، تضامناً مع ضحايا الفيضانات الأخيرة في باكستان، بحسب ما أعلن سفير باكستان لدى الإمارات، فيصل نياز ترمذي.
وأعرب عن حزنه العميق وتعازيه القلبية بشأن الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الواسع النطاق الذي سببته الفيضانات في مختلف أنحاء باكستان، بما في ذلك مناطق بونر وباجور وشانغلا ومانسهره، وكذلك المناطق في كشمير وجيلجيت بالتستان.
ووصف السفير الكارثة بأنها محنة خطيرة ليس فقط لأسر الضحايا بل للأمة بأكملها.
لقي ما لا يقل عن 344 شخصًا حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الرياح الموسمية في المناطق الشمالية من باكستان. وفي حادث منفصل، لقي خمسة أشخاص - بينهم طياران - حتفهم عندما تحطمت مروحية حكومية تابعة لإقليم خيبر بختونخوا بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء مهمة لتوصيل مواد إغاثة. وتُعد الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة أمرًا شائعًا خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يبدأ عادةً في يونيو/حزيران ويهدأ بنهاية سبتمبر/أيلول.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قدم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه لباكستان في ضحايا الفيضانات المفاجئة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "إننا في دولة الإمارات نتضامن مع الشعب الباكستاني في هذا الوقت العصيب، وندعو الله أن يمنح الشفاء العاجل لجميع المصابين".
ودعا السفير الترمذي الجالية الباكستانية في الإمارات إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع مواطنيهم في هذا الوقت العصيب، ومشاركة حزنهم، وتقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.
وقال السفير الترمذي "نسأل الله تعالى أن يمنح أرواح الضحايا الصبر والسلوان وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".
في 10 أغسطس، استضافت الجالية الباكستانية في الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر احتفالات يوم الاستقلال في مدينة إكسبو دبي، حيث شارك أكثر من 60 ألف شخص في الاحتفالات التي استمرت طوال اليوم.
وكان العديد من أفراد الجالية الباكستانية قد نظموا احتفالات بمناسبة يوم الاستقلال التاسع والسبعين في دبي والشارقة والإمارات الأخرى.
وفي بادرة تضامن مع الضحايا وعائلاتهم، أعلن السفير الترمذي تأجيل هذه الاحتفالات.
يعيش ويعمل حالياً أكثر من 1.7 مليون مواطن باكستاني في دولة الإمارات العربية المتحدة.