الإمارات: البحث مستمر عن "مولدوفي"مفقود منذ الخميس

أكدت الإمارات العربية المتحدة، فجر الأحد، أنها بدأت البحث عن المواطن المولدوفي "زفي كوغان"، بعد أن أبلغت عائلته عن فقدانه.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق فور تلقي البلاغ من العائلة التي لم تتمكن من الاتصال بكوغان منذ يوم الخميس.

وأكد ماجد المنصوري مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب بوزارة الخارجية أن الوزارة تتابع القضية عن كثب، وأنها على تواصل مع أسرة كوغان لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم، كما تتواصل الوزارة مع سفارة مولدوفا في أبوظبي بهذا الشأن.

ودعت الوزارة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.