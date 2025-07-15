الإمارات: الازدحام المروري يحفز السلوك العدواني للسائقين

إن زيادة الازدحام المروري لم تساهم فقط في "ارتفاع مستويات التوتر والإحباط، بل أدت أيضًا إلى سلوكيات أكثر فظاظة أو عدوانية على الطريق، مما يحمل خطر وقوع الحوادث".

هذه هي نتائج أحدث دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة RoadSafety UAE، بتكليف من شركة الوثبة الوطنية للتأمين، والتي تبحث في الحالة العاطفية وسلوك سائقي السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الاستطلاع، قال ثمانية من كل عشرة، أو 82 في المائة من المشاركين، إنهم شهدوا "سلوكًا وقحًا أو عدوانيًا في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان" على الطريق.

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من منظور السلامة المرورية، ينبغي تجنب الازدحامات المرورية. يلاحظ سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة الكثير من السلوكيات الوقحة أو العدوانية في الاختناقات المرورية، لذا يجب تعزيز الوعي بآداب السلوك والتعامل بأدب واحترام، كما أشار توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري لشركة RoadSafetyUAE.

يشعر ما يقرب من نصف المشاركين (47%) بالإحباط أو الانزعاج أو التوتر الشديد أو القلق. وأشار الاستطلاع إلى أن "هذه المشاعر أكثر وضوحًا بين الإناث ومستخدمي الطرق الأصغر سنًا".

29% فقط يستطيعون التعامل مع الازدحام المروري "لأنهم يقولون إنهم غير مبالين ومعتادين عليه، أو أنهم يظلون هادئين ومسترخين".

علاوة على ذلك، أفاد ١٩٪ أنهم يشعرون بالملل أو القلق. ومن المثير للاهتمام أن أقلية صغيرة، ٥٪ من المشاركين، تستمتع بوقت الراحة خلال الازدحام المروري.

ويعد هذا التقرير الجزء الثاني من المسح الذي أجري في شهر يونيو/حزيران من هذا العام والذي يكشف عن مدى الازدحام المروري.

أفاد ما يقرب من 90%، أو 9 من كل 10 سائقين في الشارقة ودبي، بأنهم عادةً ما يواجهون ازدحامًا مروريًا. كما أشار حوالي 80% من المشاركين إلى أنهم شهدوا ازدحامًا مروريًا أكبر هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، وتصدرت دبي القائمة بنسبة 85%.

للأسف، نادرًا ما تشهد نسبة ضئيلة (18%) سلوكًا عدوانيًا، وفي دبي تنخفض هذه النسبة إلى 15% فقط. وأكد الاستطلاع أن أكثر من ثلث المشاركين يلاحظون سلوكًا فظًا أو عدوانيًا "في كثير من الأحيان"، وأن ما يقرب من نصف المشاركين يلاحظون ذلك "أحيانًا".

جوهر المشكلة

ببساطة، هناك عدد كبير جدًا من السيارات على الطرق. وقد كشف الاستطلاع عن ارتفاع كبير في الاعتماد على السيارات، حيث أفاد 92% من المشاركين أنهم يعتمدون عليها يوميًا باستخدام سياراتهم الخاصة، أو حافلاتهم، أو حافلاتهم الصغيرة، أو سيارات الأجرة.

"8 في المائة فقط يستخدمون وسائل النقل الجماعي مثل المترو أو وسائل بديلة مثل السكوتر الكهربائي والدراجة الهوائية والدراجة الكهربائية.

علاوة على ذلك، يعتمد 60 في المائة من المشاركين على النقل اليومي بسياراتهم الخاصة، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق.

من بين غالبية مستخدمي الطرق الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة، يسافر أكثر من نصفهم (54%) بمفردهم. وفي الشارقة، يسافر 62% من سائقي السيارات عادةً بمفردهم، "وهو ما قد يكون عاملاً مساهماً في مشكلة الازدحام المروري اليومي"، وفقاً للاستطلاع.

ماذا يجب أن نفعل؟

أكد الاستطلاع على ضرورة تقليل عدد المركبات على الطرق. «إحدى الفرص المتاحة هي زيادة عدد الأشخاص لكل سيارة تدريجيًا».

من اللافت للنظر أن 43% من سائقي السيارات في دبي عادةً ما يحملون راكبًا واحدًا أو اثنين. ومن المهم فهم أسباب ذلك، وكيف يمكن للإمارات الأخرى، وخاصة الشارقة، أن تستفيد منه، وفقًا للاستطلاع.