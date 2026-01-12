الإمارات: "الإهمال" يلغي وثيقة التأمين عند عبور السيول

بدأت شركات التأمين في دولة الإمارات تصبح أكثر صرامة في رفض المطالبات الناجمة عن إهمال السائقين أثناء القيادة في الوديان المغمورة بالمياه، وذلك مع وصول سوق التأمين المحلي إلى مرحلة النضج.

ويشير خبراء القطاع إلى أن المستهلكين باتوا أكثر إدراكاً للمخاطر بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل 2024 وديسمبر 2025، مما دفعهم للتحول نحو وثائق التأمين الأكثر شمولاً. كما تؤدي تكاليف الإصلاح المرتفعة، والتقنيات المتطورة في السيارات، وانتشار المركبات الكهربائية إلى دفع تكاليف التأمين نحو الارتفاع، وبناءً عليه تقوم شركات التأمين بزيادة أسعارها أيضاً.

وقال رالف كبان، الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد لوساطة التأمين" (UIB): "تطبق شركات التأمين الآن تفسيرات أكثر صرامة لبنود الوثائق، مع تزايد عدد المطالبات المرفوضة على أساس الإهمال؛ مثل القيادة في وديان معروفة بأنها مغمورة بالمياه، أو مناطق محددة بأنها عالية المخاطر، أو طرق غارقة بشدة حيث قد تطبق استثناءات التغطية".