الإمارات: الإفراط في عمليات التجميل وفقدان الملامح الطبيعية
يقول الخبراء إن العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة يختارون عمليات التجميل في "سعيهم إلى الكمال" الذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي. ويقع البعض في فخ الإفراط في التصحيح وسرعان ما يميلون إلى فقدان ملامحهم الطبيعية.
وقالت "هارييت ميدلتون"، رئيسة قسم الجمال في DNA Health and Wellness: "إن السعي إلى الكمال غالبًا ما يتأثر بالمعايير المجتمعية ووسائل الإعلام وانعدام الأمن الشخصي، وقد يجد بعض الأفراد أنفسهم يبحثون باستمرار عن إجراءات لتحقيق المثل الأعلى المتغير باستمرار".
وقد أيد وجهة نظرها خبير الطب التجميلي الدكتور "نيرو سيفاتاسان". وقال: "إن الإجراء التجميلي الأول يشبه البوابة تقريباً. فقد يبدأ المريض بحشو الشفاه قليلاً، وقبل أن يدرك ذلك، يريد إجراء عملية تجميل للأنف. قد لا يكون هناك خطأ في الأنف، لكنه لا يزال يمض قدماً في إجراء العملية. أعتقد أن احترام الذات يلعب دوراً كبيراً في الكثير من ذلك".
وبحسب بعض التقارير، ستستحوذ الإمارات العربية المتحدة على 0.5% من سوق جراحات التجميل العالمية من حيث الإيرادات في عام 2024. ومن المتوقع أن يصل سوق جراحات التجميل في الإمارات العربية المتحدة إلى إيرادات متوقعة تبلغ 2.1 مليار درهم بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب في سوق جراحات التجميل في الإمارات العربية المتحدة 10.5% من عام 2025 إلى عام 2030.
مسؤولية الأطباء
وقال الدكتور نيرو إنه من المهم أن يمارس الطبيب "قدراً جيداً من المسؤولية" وأن ينصح المريض قبل الشروع في إجراء تجميلي. وتحدث عن دراسة حالة لمريضة زارته مؤخراً وقال إن الوالدين لعبوا دوراً كبيراً في بناء احترام الذات.
"لقد شعرت أن خديها بحاجة إلى بعض التعديلات، ولكنني أدركت في النهاية أن شكل أنفها هو الذي أزعجها"، كما قال. "لقد كشفت الاستشارات الإضافية أن والدتها كانت تضايقها بسبب حجم أنفها ونتوءه، وكانت هذه هي المشكلة في الواقع طوال الوقت. لقد حملت هذا العبء والحزن لمدة 20 أو 30 عامًا".
وقال إن مخاوفها ومشاكلها الأساسية لم ينتبه إليها طبيبان آخران في السابق، قاما بإجراءات غير ضرورية عليها قبل مقابلتها له.
وقالت هارييت إنه من المهم أن يتم تثقيف المرضى بشكل صحيح حول توقعاتهم. وأضافت: "نحن نشجع المرضى على التركيز على التحسينات التي تتوافق مع سماتهم الفريدة بدلاً من ملاحقة المثل العليا التي لا يمكن تحقيقها. إن التعليم والتواصل الواضح حول النتائج الواقعية هو المفتاح لمنع الإفراط في الاعتماد على الإجراءات التجميلية".
الاتجاهات
مع التقدم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والعافية، شهدت صناعة مستحضرات التجميل العديد من الاتجاهات الناشئة.
"لقد اكتسبت حقن إنقاص الوزن شعبية كبيرة، ولكن فقدان الوزن السريع أو الكبير يمكن أن يؤدي غالبًا إلى ترهل الجلد"، كما قالت هارييت. "ولمعالجة هذا، شهدنا زيادة في الطلب على إجراءات شد الجلد التي تكمل رحلات إنقاص الوزن وتقدم مجموعة من الحلول المتقدمة غير الجراحية وغير الجراحية."
وقال الدكتور نيرو إن الاتجاه السائد هو التوجه نحو الإجراءات الأقل تدخلاً بسبب عوامل مختلفة. وأضاف: "إنها أرخص عمومًا وأكثر أمانًا، كما أن فترة التعافي منها أقل، وهو الأمر الأكثر أهمية. فالناس يريدون إجراء العمليات بسرعة، ويريدون أن يتمكنوا من تقليل الأيام التي يستغرقونها للعودة إلى أنشطتهم اليومية في الحياة".
وقالت هارييت إن هذا الاتجاه كان من أول ما رأته في عيادتهم الجديدة في أبوظبي. وأضافت: "تتضمن بعض العلاجات الأكثر طلباً الوخز بالإبر الدقيقة بترددات الراديو، والتي تحفز إنتاج الكولاجين لتحسين ملمس الجلد ومرونته، والعلاج بالببتيد، الذي يجدد شباب الجلد على المستوى الخلوي. كما نقدم علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) والحقن الوريدي للمغذيات. ولتحديد شكل الجسم، أصبحت الخيارات غير الجراحية مثل تقليل الدهون باستخدام الموجات فوق الصوتية وعلاجات شد الجلد تحظى بشعبية متزايدة".
وأضافت هارييت أن برامج إعداد التقارير القائمة على الذكاء الاصطناعي سمحت لهم بتقييم حالات الجلد بالتفصيل، من الخطوط الدقيقة إلى التصبغ وتقديم علاجات أكثر دقة وفعالية وشخصية. وقالت إنه من الممكن أيضًا تتبع التقدم بمرور الوقت بدقة.