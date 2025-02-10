الإمارات: الإفراط في عمليات التجميل وفقدان الملامح الطبيعية

وقد أيد وجهة نظرها خبير الطب التجميلي الدكتور "نيرو سيفاتاسان". وقال: "إن الإجراء التجميلي الأول يشبه البوابة تقريباً. فقد يبدأ المريض بحشو الشفاه قليلاً، وقبل أن يدرك ذلك، يريد إجراء عملية تجميل للأنف. قد لا يكون هناك خطأ في الأنف، لكنه لا يزال يمض قدماً في إجراء العملية. أعتقد أن احترام الذات يلعب دوراً كبيراً في الكثير من ذلك".