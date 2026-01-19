الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة لعام 2026

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الدولة قد حصدت المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، مما يسلط الضوء على إيمان الشعب بحكومة الإمارات.
وقال سموه إن الثقة تُبنى على مدار سنوات عديدة، مشيراً إلى أنها تعتمد على وفاء الدول بالوعود، ونزاهة القوانين، واحترام الشعوب.
إن مؤشر الثقة بالحكومة الذي أشار إليه الشيخ محمد يأتي من تقرير "إيدلمان للثقة" لعام 2026 الصادر عن المؤسسة التي تحمل الاسم نفسه ومقرها نيويورك.
لقد تقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الأول هذا العام. وتليها الهند مباشرة في المركز الثاني ضمن قائمة عام 2026. أين سجلت الإمارات نقاطاً مرتفعة أيضاً؟ تشمل الإحصاءات المثيرة للاهتمام الأخرى في التقرير الثقة بأن الجيل القادم سيكون حاله أفضل من الجيل الحالي. وقد ارتفعت نسبة الموافقين على ذلك في دولة الإمارات، مما يشير ليس فقط إلى نمو الثقة في الأمة ولكن أيضاً في الأمل بالمستقبل.
كما سجلت الإمارات درجات عالية في فئة الأشخاص الذين يثقون في أصحاب عملهم "للقيام بما هو صحيح"، وتصدرت قائمة الدول التي تثق في الشركات لاتخاذ قرارات جيدة.
إن نسبة الأشخاص في دولة الإمارات الذين يثقون في وسائل الإعلام في البلاد مرتفعة أيضاً — حيث جاءت ضمن الدول الخمس الأولى في القائمة، وأظهرت زيادة قدرها 15 نقطة.
على الصعيد العالمي، يتصدر قطاعا التعليم والتكنولوجيا قائمة القطاعات الصناعية التي يثق بها الناس أكثر من غيرها، كما اكتسبت وسائل التواصل الاجتماعي نقاطاً في هذه الفئة أيضاً.