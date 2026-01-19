الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة لعام 2026

لقد تقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الأول هذا العام. وتليها الهند مباشرة في المركز الثاني ضمن قائمة عام 2026. أين سجلت الإمارات نقاطاً مرتفعة أيضاً؟ تشمل الإحصاءات المثيرة للاهتمام الأخرى في التقرير الثقة بأن الجيل القادم سيكون حاله أفضل من الجيل الحالي. وقد ارتفعت نسبة الموافقين على ذلك في دولة الإمارات، مما يشير ليس فقط إلى نمو الثقة في الأمة ولكن أيضاً في الأمل بالمستقبل.