الأولى عالمياً.. ثقة مطلقة من سكان الإمارات في الأداء الحكومي والأمني

ما يقرب من ثلث سكان الإمارات راضون وليس لديهم مشاكل أو مخاوف تتعلق بالاقتصاد والوظائف وأداء الحكومة والسلامة والأمن، من بين أمور أخرى، وفقاً لاستطلاع عالمي جديد صدر يوم الأربعاء.

نشرت مؤسسة غالوب الاستطلاع في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، ووجد أن سكان الإمارات أكثر رضا من أي دولة أخرى في العالم، تليها دول الخليج الكويت والبحرين.

تحت عنوان 'The World's Most Important Problem: What People Need Leaders to Hear in 2026'، شملت الدراسة استجابات من بالغين في 107 دول وقدمت نظرة حول ما يعتبره الناس المشكلة الأكثر إلحاحاً في بلادهم، وما يرغبون في رؤية تحسينه أكثر من غيره. بينما تندرج المخاوف ضمن 12 فئة واسعة، تهيمن أربعة مواضيع على مستوى العالم: القضايا الاقتصادية، العمل والتوظيف، السياسة والحكومة، والسلامة والأمن.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب .

“لا يشعر الناس بالتقدم من خلال رسوم بيانية الناتج المحلي الإجمالي. بل يشعرون به من خلال الأمان والكرامة والفرص في حياتهم اليومية. القادة الذين يتجاهلون ذلك يخاطرون بحل المشاكل الخاطئة،” قال جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لغالوب.

وجد الاستطلاع أن البيئة (19 في المائة)، العمل والتوظيف (12 في المائة)، البنية التحتية (12 في المائة) والاقتصاد (7 في المائة) كانت أهم مخاوف المقيمين في الإمارات.

يظهر هذا أن المواطنين والمقيمين في الإمارات لديهم ثقة قوية في الاتجاه الذي تسير فيه البلاد. وقد انعكس ذلك في أحدث مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2026 الذي صدر الشهر الماضي، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في الثقة بالحكومة.