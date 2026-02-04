الأولى عالمياً.. ثقة مطلقة من سكان الإمارات في الأداء الحكومي والأمني

ما يقرب من ثلث سكان الإمارات راضون وليس لديهم مشاكل أو مخاوف تتعلق بالاقتصاد والوظائف وأداء الحكومة والسلامة والأمن، من بين أمور أخرى، وفقاً لاستطلاع عالمي جديد صدر يوم الأربعاء.
نشرت مؤسسة غالوب الاستطلاع في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، ووجد أن سكان الإمارات أكثر رضا من أي دولة أخرى في العالم، تليها دول الخليج الكويت والبحرين.
تحت عنوان 'The World's Most Important Problem: What People Need Leaders to Hear in 2026'، شملت الدراسة استجابات من بالغين في 107 دول وقدمت نظرة حول ما يعتبره الناس المشكلة الأكثر إلحاحاً في بلادهم، وما يرغبون في رؤية تحسينه أكثر من غيره. بينما تندرج المخاوف ضمن 12 فئة واسعة، تهيمن أربعة مواضيع على مستوى العالم: القضايا الاقتصادية، العمل والتوظيف، السياسة والحكومة، والسلامة والأمن.
.
“لا يشعر الناس بالتقدم من خلال رسوم بيانية الناتج المحلي الإجمالي. بل يشعرون به من خلال الأمان والكرامة والفرص في حياتهم اليومية. القادة الذين يتجاهلون ذلك يخاطرون بحل المشاكل الخاطئة،” قال جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لغالوب.
وجد الاستطلاع أن البيئة (19 في المائة)، العمل والتوظيف (12 في المائة)، البنية التحتية (12 في المائة) والاقتصاد (7 في المائة) كانت أهم مخاوف المقيمين في الإمارات.
يظهر هذا أن المواطنين والمقيمين في الإمارات لديهم ثقة قوية في الاتجاه الذي تسير فيه البلاد. وقد انعكس ذلك في أحدث مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2026 الذي صدر الشهر الماضي، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في الثقة بالحكومة.
الأهم من ذلك، على الصعيد العالمي، يعتقد ما يقرب من 32 في المائة من المستجيبين أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً بمفرده. في الإمارات، يبلغ هذا الرقم ضعف ذلك تقريباً بنسبة 63 في المائة، وفقاً لمؤشر إيدلمان.
وجدت الدراسة أن التجارب والتصورات اليومية للناس تشكل المخاوف الوطنية بقوة أكبر من المؤشرات الخارجية وحدها.
وفقاً لغالوب، برز الاقتصاد كأكثر المخاوف الوطنية شيوعاً في 71 من أصل 107 دول شملها الاستطلاع.
يبرز القلق الاقتصادي بشكل أكبر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 عامًا. ومن المرجح أن تشير النساء أكثر من الرجال إلى القضايا الاقتصادية باعتبارها المشكلة الأبرز في بلدهن’.
تأتي القضايا المتعلقة بالعمل في المرتبة الثانية كأكثر المخاوف الوطنية شيوعًا على مستوى العالم. وفي حين أن ارتفاع معدلات البطالة يتوافق مع قلق أكبر بشأن العمل، تظهر الدراسة أن عدم الرضا لا ينبع من البطالة وحدها. ما يهم أكثر هو ارتباط الناس’ بالقوى العاملة نفسها.
في المجتمعات الأكثر ثراءً واستقرارًا، غالبًا ما يتركز القلق العام على السياسة والحوكمة، خاصة حيث يكون مستوى الثقة في المؤسسات ضعيفًا. الأشخاص الذين لديهم ثقة منخفضة في المؤسسات — بما في ذلك الحكومة، والنظام القضائي، ونزاهة الانتخابات، والجيش، والمؤسسات المالية — هم أكثر عرضة لتحديد السياسة كأكبر مشكلة في بلدهم’.
على النقيض من ذلك، في البلدان التي تشهد حربًا أو عنفًا أو عدم استقرار شديد، تطغى المخاوف بشأن السلامة والأمن الجسدي على جميع الأولويات الأخرى، بما في ذلك الاقتصاد والحوكمة.
من بين البلدان الأكثر عرضة لذكر السلامة والأمن الجسدي كأكثر مخاوفها الوطنية إلحاحًا، شهدت جميعها تقريبًا صراعات كبيرة أو عدم استقرار ما بعد الصراع. في هذه السياقات، يهيمن السلام والاستقرار على الوعي العام، مما يدفع التحديات الأخرى إلى الخلفية. في الدول الأكثر سلامًا، نادرًا ما يتصدر الأمن القائمة، مما يتيح مساحة لظهور مخاوف وطنية أخرى.