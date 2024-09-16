الإمارات: الأمراض السابقة مستثناة من تأمين السفر
أكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التأمين على السفر أن سياسات التأمين على السفر لا تغطي الحالات المرضية الموجودة مسبقاً للسياح القادمين إلى الإمارات ، لذا ينصح السائحين بالاستعانة بسياسة تأمين صحي متخصصة تغطي مشاكلهم الصحية المحددة.
وقال فيصل عباس، نائب رئيس المزايا للموظفين والتأمين العام في مجموعة "كونتننتال": "لا تشمل سياسات التأمين على السفر الحالات المرضية الموجودة مسبقاً. وفي الوقت الحالي، يتعين على السياح تغطية هذه الحالات المرضية بموجب تأمينهم الصحي، والذي لا يمكن شراؤه إلا في موطنهم".
وأضاف أن سياسات التأمين على السفر هنا تغطي فقط النفقات الطبية الطارئة، والتي تبدأ عادة من 200 ألف درهم.
وقال "أفيناش بابور"، الرئيس التنفيذي لشركة "انشورانس ماركت. ايه إي" "Insurancemarket.ae": "بشكل عام، يتم استبعاد الحالات المرضية الموجودة مسبقاً من التغطية في جميع وثائق التأمين القياسية للسفر إلى البلاد. ويعني هذا الاستبعاد الشامل أن أي مشكلات طبية معروفة قبل إصدار وثيقة التأمين على السفر لن يتم تغطيتها".
ويزور الإمارات سنوياً ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم، وينفقون مليارات الدولارات. وصعدت الإمارات من المركز الثالث عشر إلى المركز السادس عالمياً في قائمة الدول ذات الدخل الأكبر من السياحة الدولية، مسجلة 51.9 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية، وفقاً لمؤشر السياحة العالمية الصادر عن الأمم المتحدة في مايو 2024.
السياسات المتخصصة
وأضاف بابور أن السياح من أصحاب الحالات المرضية الموجودة مسبقاً لديهم خيارات محدودة لأن سياسات التأمين على السفر الأساسية لا تغطي هذه الحالات. وأضاف: "يتعين عليهم البحث عن تأمين صحي متخصص يشمل تغطية لحالاتهم الصحية تحديداً. وعادة ما يتعين ترتيب مثل هذه السياسات إما من خلال مقدمي خدمات التأمين الصحي العالمية أو خطط التأمين المخصصة من موطنهم والتي تشمل التغطية الدولية".
قد تكون تكلفة هذه السياسات المتخصصة أعلى بشكل كبير، وتختلف على نطاق واسع بناءً على شدة وطبيعة الحالة المرضية، بالإضافة إلى حدود التغطية الإجمالية للسياسة. يجب على السائحين استشارة مقدمي خدمات التأمين في بلدهم الأصلي للتأكد من أن التغطية تلبي احتياجاتهم المحددة.
واقترح فيصل عباس أن الخيار الأفضل هو التأكد من أن التأمين الصحي من بلدهم الأصلي يغطي الحالات المرضية الموجودة مسبقاً. وقال: "من المهم التحقق مسبقاً من أن السياسة تمتد لتشمل العلاجات الاختيارية والحالات المرضية الموجودة مسبقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. بشكل عام، تتوفر هذه المعلومات في بوليصة التأمين الصحي تحت بنود "مجال التغطية" و"الحالات المرضية الموجودة مسبقاً".
التكلفة الدنيا
بالنسبة للسياح القادمين إلى الإمارات، تختلف أقساط التأمين على السفر بناءً على مدة إقامتهم. وفقاً لـ "انشورانس ماركت. ايه إي"، تبدأ الأقساط من 45 درهماً إماراتياً ويمكن أن تصل إلى 200 درهم للرحلات التي تصل مدتها إلى شهر واحد. وللإقامات الأطول التي تتجاوز الشهر، تبدأ الأقساط من 80 درهماً إماراتياً ويمكن أن تصل إلى 300 درهم إماراتي. تعكس هذه الأسعار مجموعة من خيارات التغطية، من الخطط الأساسية إلى الخطط الأكثر شمولاً.
وبحسب مجموعة كونتننتال، يبدأ التأمين الأساسي للسفر من 50 درهماً إماراتياً للدخول مرة واحدة وتغطية لمدة 30 يوماً للسياح الوافدين. وبالنسبة للدخول المتعدد لأكثر من 180 يوماً، تتراوح التكلفة عادةً بين 150 و 200 درهم إماراتي، اعتماداً على مستوى التغطية وشركة التأمين.
وبحسب شركة "يونيتراست" للتأمين، فإن تكلفة التأمين على السفر تتراوح عموماً بين 48 درهماً إماراتياً لمدة 30 يوماً و 100 درهم إماراتي لمدة 90 يوماً. وترتفع تكلفة التأمين على السفر بمقدار 3 إلى 4 مرات إذا كان عمر السائح أكثر من 70 عاماً.
الطلب المتزايد
وقال "أفيناش بابور" إن الطلب على التأمين على السفر ينمو بالفعل مع زيادة بنسبة 10 في المائة بين الربعين الأول والثاني من عام 2024. وأضاف: "يعود هذا الارتفاع جزئياً إلى التدفق الموسمي للسياح خلال أشهر الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس جاذبية المنطقة كوجهة للسفر، والوعي المتزايد بين السياح بأهمية التأمين على السفر".
وقال فيصل عباس إن الطلب على تأمين السفر إلى البلاد كان ثابتاً إلى حد كبير. وأضاف: "لقد لاحظنا زيادة طفيفة فقط، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن العديد من شركات التأمين لا تزال تركز بشكل أكبر على تأمين السفر الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، إنه فصل الصيف هنا في الإمارات العربية المتحدة، وهو ليس موسم الذروة للسفر إلى البلاد عادةً. وعادة ما يحدث الارتفاع الحقيقي بين شهري سبتمبر ومارس عندما يجذب الطقس البارد تدفقاً كبيراً من السياح".
قال معين الرحمن المدير التنفيذي لشركة "يونيتراست" للتأمين إن الوعي بشأن تأمين السفر أصبح أعلى في الوقت الحاضر مما يزيد الطلب عليه.
نصيحة
وأضاف معين أن تكاليف العلاج في المستشفيات في الإمارات مرتفعة للغاية، وهو ما قد يؤدي إلى الوقوع في مشاكل مالية، ومن ثم ينصح بالحصول على تأمين سفر شامل للسياح.
وطلب أفيناش بابور من السائحين الذين يخططون لزيارة الإمارات شراء تأمين سفر يغطي الحالات الطبية الطارئة والحوادث وإلغاء الرحلات وغيرها من الظروف غير المتوقعة. وأضاف: "نظراً لاستبعاد الحالات المرضية الموجودة مسبقاً في السياسات القياسية، يجب على أولئك الذين لديهم مشاكل صحية قائمة التفكير في تأمين بوليصة متخصصة تلبي احتياجاتهم الطبية المحددة. وعلاوة على ذلك، نظراً لتكلفة التأمين المتغيرة بناءً على طول الرحلة، يجب على السائحين تقييم احتياجاتهم بعناية لاختيار مدة التغطية المناسبة".
وأضاف فيصل عباس أنه يجب على الزائرين أن يحصلوا على تأمين صحي شامل من بلدانهم الأصلية يشمل العلاجات الاختيارية والحالات المرضية الموجودة مسبقاً.