الإمارات: الأمراض السابقة مستثناة من تأمين السفر

وقال فيصل عباس إن الطلب على تأمين السفر إلى البلاد كان ثابتاً إلى حد كبير. وأضاف: "لقد لاحظنا زيادة طفيفة فقط، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن العديد من شركات التأمين لا تزال تركز بشكل أكبر على تأمين السفر الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، إنه فصل الصيف هنا في الإمارات العربية المتحدة، وهو ليس موسم الذروة للسفر إلى البلاد عادةً. وعادة ما يحدث الارتفاع الحقيقي بين شهري سبتمبر ومارس عندما يجذب الطقس البارد تدفقاً كبيراً من السياح".