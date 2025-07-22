الإمارات الأكثر أماناً عالمياً في منتصف 2025

عادت الإمارات العربية المتحدة لتتصدر قائمة أكثر دول العالم أمانًا. ووفقًا لـ"مؤشر السلامة حسب الدولة لمنتصف عام ٢٠٢٥" الصادر عن "نومبيو"، وهي قاعدة بيانات إلكترونية تعتمد على جمع البيانات من الجمهور، فقد سجلت الإمارات ٨٥.٢ نقطة.
وتلت الإمارات العربية المتحدة كل من أندورا وقطر وتايوان وماكاو (الصين)، في المراكز الخمسة الأولى على مؤشر الأمان.
تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضم أكثر من 200 جنسية، بجودة المعيشة والأمن والأمان. وقد احتلت المرتبة الثانية في مؤشر نومبيو للأمان في مارس 2025، بينما تصدّرت أندورا القائمة.
في قائمة منتصف العام، احتلت أندورا، وهي دولة صغيرة تقع بين فرنسا وإسبانيا وتشتهر بمنتجعاتها للتزلج، المركز الثاني بـ 84.8 نقطة على مؤشر الأمان. وجاءت قطر في المركز الثالث بـ 84.6 نقطة، تلتها تايوان وماكاو.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 14 في المؤشر، تليها البحرين في المرتبة 15. وجاءت الكويت في المرتبة 38 والأردن في المرتبة 54. وجاءت باكستان في المرتبة 62، بينما جاءت الفلبين والهند في مرتبة قريبة من بعضهما البعض، 66 و67 على التوالي.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة 86 برصيد 51.6 نقطة، في حين احتلت الولايات المتحدة المرتبة 91 برصيد 50.8 نقطة.
في العام الماضي، احتفظت مدينتا أبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانتهما كأفضل المدن من حيث قابلية العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحسّنتا نتائجهما في مجال الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً لمؤشر قابلية العيش العالمي الصادر عن وحدة الإيكونوميست للاستخبارات (EIU) لعام 2024.
وصنف المؤشر دبي في المركز الثاني بفارق ضئيل، وهو ما يسلط الضوء على التقدم الذي حققته في نفس المجالات.
وفقًا لمؤشرات الجريمة والسلامة التي يوفرها موقع نومبيو، تُعتبر أبوظبي من أكثر المدن أمانًا في العالم. وقد احتلت المدينة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمان بنتيجة 88.2 نقطة، بينما سجلت أدنى نتيجة في مؤشر الجريمة بنتيجة 11.8 نقطة. في المقابل، احتلت دبي المرتبة الخامسة في قائمة أكثر المدن أمانًا في العالم.