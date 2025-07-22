الإمارات الأكثر أماناً عالمياً في منتصف 2025

وفقًا لمؤشرات الجريمة والسلامة التي يوفرها موقع نومبيو، تُعتبر أبوظبي من أكثر المدن أمانًا في العالم. وقد احتلت المدينة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمان بنتيجة 88.2 نقطة، بينما سجلت أدنى نتيجة في مؤشر الجريمة بنتيجة 11.8 نقطة. في المقابل، احتلت دبي المرتبة الخامسة في قائمة أكثر المدن أمانًا في العالم.