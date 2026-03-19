الإمارات: اقتصادنا أقوى من الشائعات.. وحرية انتقال الأموال "خط أحمر"

شاركت السلطات في دبي بياناً لتدقيق الحقائق في وقت مبكر من يوم الخميس، داحضةً التقارير التي تزعم أن الإمارات فرضت قوانين صارمة لمنع المستثمرين الأجانب من سحب رؤوس أموالهم ومغادرة الإمارة.

زعمت التقارير الكاذبة أن الإجراءات تشمل تجميد الحسابات المصرفية وفرض قيود على التحويلات المالية وحركة رأس المال للاحتفاظ بالمستثمرين. أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن اقتصاد الإمارات قوي، وستظل دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً وجاذباً للمستثمرين.

تدعو السلطات في الإمارات الجمهور بانتظام إلى البحث عن القنوات الرسمية للحصول على معلومات موثوقة والامتناع عن نشر الشائعات التي تثير الذعر في المجتمع وقد تكون لها تداعيات أوسع في الأوقات غير المؤكدة.

في بيان، نفت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات هذه التقارير التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض قيود على حركة رأس المال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو إدارة أموالهم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

أكدت الوزارة التزام الإمارات الراسخ بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رأس المال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجذابة.