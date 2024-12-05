الإمارات : افحصوا سياراتكم بحثاً عن القطط المختبئة طلباً للدفء خلال الشتاء
من الشائع رؤية القطط الضالة تختبئ تحت السيارات عندما تمر بجانب المركبات المتوقفة، خاصة في فصل الشتاء، حيث قد تدخل القطة إلى أجزاء من السيارة، مما يشكل خطراً على القطة والسائق، حيث قد يتعرض للأذى أو يرتبك ويتسبب في وقوع حادث إذا ظهرت القطة فجأة أثناء القيادة.
غادرت فاطمة حسين، مواطنة إماراتية تبلغ من العمر 36 عاماً، مقيمة في الشارقة، منزلها بعد الظهر، وتوجهت إلى سيارتها، وشغلت محرك السيارة، وبعد خمس دقائق من القيادة، لاحظت صوت مواء مستمر يبدو أنه قادم من السيارة.
شعرت بالقلق فتوجهت إلى أقرب محطة بنزين وطلبت من أحد الموظفين فحص السيارة، فوجدت قطة صغيرة عالقة داخل السيارة، عمل الموظف لبعض الوقت لكنه نجح أخيراً في إخراج القطة من السيارة.
وتبحث القطط عن مأوى تحت أو داخل السيارات لأسباب عديدة. وقالت هيفاء علي راشد، مدير إدارة السلامة البيئية بالإنابة في دائرة بلدية أم القيوين، لصحيفة خليج تايمز : "تميل القطط إلى البحث عن مأوى في السيارات خلال فصل الشتاء لحماية نفسها من الظروف الجوية القاسية، مثل المطر والبرد".
المخاطر التي تتعرض لها القطط والسائقون
وأضافت أن "اختباء القطط تحت السيارات له مخاطر معينة"، موضحة أن "الحرارة المنبعثة من محرك السيارة بعد تشغيلها قد تتسبب بإصابة أو حتى وفاة القطة، كما أن الأجزاء المتحركة مثل المروحة قد تسبب لها إصابات بالغة".
وقد يكون هذا الموقف خطيراً أيضاً على السائق. "إن وجود القطط في السيارة قد يؤدي إلى إتلاف الأسلاك أو مكونات المحرك، مما يؤدي إلى أعطال ميكانيكية. إذا بقيت القطة في السيارة أثناء القيادة، فقد تتحرك فجأة إلى الداخل، مما يشتت انتباه السائق ويحتمل أن يتسبب في وقوع حوادث."
وأضافت هيفاء أنه «في حال موت قطة داخل محرك السيارة بسبب الحرارة أو الأجزاء المتحركة، فإنها قد تنتج روائح كريهة تضر بصحة السائق».
وغالباً ما تختبئ القطط داخل حجرة المحرك أو أسفل السيارة. وقد توجد أيضاً داخل أو حول الإطارات والتجاويف الداخلية أو الفتحات الجانبية، مما يوفر لها المأوى والدفء.
'اضغط وانتظر'
وحذرت هيفاء السائقين من ضرورة التأكد من خلو سياراتهم من القطط من خلال فحص الجزء السفلي منها للتأكد من عدم وجود قطط.
ونصحت "بإصدار أصوات خفيفة، مثل النقر على السيارة، لتشجيع القطط على المغادرة. ثم تشغيل المحرك والانتظار لحظة قبل التحرك. فقد تنبه الأصوات القطة للخطر، مما يدفعها إلى الهروب من تلقاء نفسها".
وأكدت هيفاء أن بعض القطط المختبئة تتعرض للإصابة عند تشغيل السيارة: "القطة المختبئة تحت السيارة قد تتعرض للسحق أو الاختناق في حال وجودها في أماكن ضيقة داخل المحرك، مما قد يؤدي إلى وفاتها".
ويوجد أيضاً خطر التعرض للحروق بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك.
وأضافت أن "تشغيل المحرك فجأة قد يؤدي إلى إرباك القطة، ما يجعلها تصاب بالذعر وتتحرك بشكل غير منتظم، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط القطة أو اصطدامها بأجزاء ميكانيكية".
إذا واجهت قطة ترفض الخروج من السيارة، فكر في الخطوات التالية:
قم بالضرب بلطف على السيارة، وخاصة غطاء المحرك أو الجسم، لتخويف القطة وتشجيعها على التحرك.
قم بتشغيل المحرك لفترة وجيزة دون قيادة لإحداث شعور بالتهديد قد يدفعه إلى المغادرة.
ضع الأطعمة ذات الرائحة القوية (مثل التونة) بعيدًا عن السيارة لجذب القطة للخروج بأمان.
استخدم أدوات مساعدة، مثل الملقاط أو القفازات، لإزالة القطة إذا كانت في وضع خطير.
وأضاف الخبراء: "إذا لم تتمكن من التعامل مع القطة المصابة، فيجب عليك الاتصال فورًا بالعيادات البيطرية للحصول على المساعدة".