الإمارات : افحصوا سياراتكم بحثاً عن القطط المختبئة طلباً للدفء خلال الشتاء

وقد يكون هذا الموقف خطيراً أيضاً على السائق. "إن وجود القطط في السيارة قد يؤدي إلى إتلاف الأسلاك أو مكونات المحرك، مما يؤدي إلى أعطال ميكانيكية. إذا بقيت القطة في السيارة أثناء القيادة، فقد تتحرك فجأة إلى الداخل، مما يشتت انتباه السائق ويحتمل أن يتسبب في وقوع حوادث."