الإمارات: اضطرابات الرحلات الجوية نحو الهند بسبب بركان إثيوبيا قد تستمر لمدة يومين

قد تستمر اضطرابات السفر في المنطقة لمدة يومين إضافيين على الأقل بسبب ثوران جبل هايلي جوبّي في إثيوبيا، وفقًا للخبراء. وقال بعضهم إن على المسافرين أن يكونوا مستعدين للتأخيرات والإلغاءات خلال اليومين المقبلين.
قال سفير محمد، المدير العام لشركة سمارت ترافلز: "يمكن توقع اضطرابات لمدة يومين إضافيين على الأقل". وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية تم إلغاء عدة رحلات بين الهند والإمارات، وتضررت خطط العديد من الأشخاص بسبب ذلك".
قال رهيش بابو، الرئيس التنفيذي للعمليات في وكالة السفر الإلكترونية Musafir.com، إن ركابهم يتم نصحهم بالاستعداد لجميع الاحتمالات. وأضاف: "كان لدينا راكب بحاجة ماسة للعودة إلى منزله لكن رحلته أُلغيت". وتابع: "أعاد فريقنا حجزه على قطاع مختلف في الهند ثم أخذ رحلات داخلية. نحن ننصح ركابنا بإعادة التحقق من حجوزاتهم وتأكيد رحلاتهم قبل مغادرة المنزل لتجنب أي مفاجآت غير سارة".
يوم الأحد، ثار البركان الواقع في منطقة عفر بإثيوبيا ضمن وادي الصدع العظيم، بعد أن ظل خامدًا لأكثر من 12,000 عام. وقد حذر خبراء في الإمارات من أن الثوران قد يؤثر على اليمن وعُمان، حيث أصدرت هيئة البيئة العُمانية تحذيرًا بشأن انبعاثات الغاز والرماد التي قد تضر بجودة الهواء في البلاد.
كأثر متسلسل للثوران، شهدت المنطقة تأخيرات وإلغاءات واسعة في الرحلات الجوية. وقال سفير إنه واجه بنفسه تأخيرات أثناء سفره للعمل. وأضاف: "كنت على متن الطائرة عندما أعلن القبطان أن هناك تأخيرًا لمدة ساعة بسبب القيود على المجال الجوي في مسقط". وتابع: "على الرغم من أنني لست متأكدًا مما إذا كان التأخير نتيجة مباشرة لثوران البركان، يمكن القول إن جميع المسافرين يمكنهم توقع بعض التأخيرات في الأيام القادمة".
أضاف راحيش أن الضباب الكثيف صباح الأربعاء تسبب أيضًا في تعطيل بعض الرحلات القادمة من الإمارات. وقال: "هناك تداعيات متعددة نتيجة هذا التعطيل بالإضافة إلى مشاكل الطقس الأخرى في المنطقة". وأضاف: "لذلك نطلب من الناس أن يأخذوا في الاعتبار احتمالية التأخير والإلغاء وأن يتحلوا بالصبر خلال الأيام القليلة القادمة".
وأضاف أنه حتى الآن، معظم الركاب كانوا صبورين ولم يصابوا بالذعر. وأوضح أنه يتوقع أن تعود جميع الرحلات إلى جدولها الطبيعي خلال "يومين".
وفقًا لتوشيتا تشاوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال في قسم التأمين العام لدى Policybazaar.ae، فإن هذه الحالات توضح سبب ضرورة أن يستثمر الركاب في تأمين السفر.
قالت: "عندما تُلغى الرحلات بسبب أحداث طبيعية — مثل الاضطرابات البركانية الجارية — يمكن أن تتغير خطط المسافرين في غضون دقائق، مما يؤدي إلى توتر مفهوم". وأضافت: "الخطوة الأولى دائمًا هي التحقق من التواصل الرسمي لشركة الطيران. في معظم الحالات، سيعرضون إعادة الحجز مجانًا أو استرداد كامل للمبلغ، حتى إذا كنت قد سجلت دخولك بالفعل. يمكن لتأمين السفر أيضًا أن يغطي النفقات الإضافية مثل الإقامة في الفنادق، الوجبات، النقل، أو فقدان الرحلات المتصلة".
حذرت من أنه من المهم الاحتفاظ بكل إثبات على التعطيل بما في ذلك "بطاقات الصعود، تأكيدات تسجيل الوصول، إشعارات الإلغاء، والإيصالات" وفهم تفاصيل وثائق التأمين. وقالت: "حفظ أرقام خطوط المساعدة والاحتفاظ بنسخ رقمية من الوثائق يساعد أيضًا في اللحظات المليئة بالتوتر". وأضافت: "إجراء مقارنة سريعة بين الخطط قبل الشراء يضمن أن يفهم المسافرون ما تشملهم التغطية وأين قد تكون هناك فجوات".
وأضافت أن "أكبر خطأ" يرتكبه الناس غالبًا هو اختيار وثيقة بناءً على السعر فقط. وقالت: "الخطط منخفضة التكلفة غالبًا ما تأتي بتغطية طبية محدودة، دون فوائد الإلغاء، أو استثناءات قد تفاجئ المسافرين لاحقًا". وأضافت: "يجب أن يتأكدوا من أن الخطة تناسب وجهتهم، مدة رحلتهم، ونوعها — وأن يراجعوا الاستثناءات بعناية لتجنب فجوات في الحماية".