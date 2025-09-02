الإمارات: "اشتر الآن وادفع لاحقًا" وتزايد عمليات الاحتيال

تشهد خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" ارتفاعًا في عمليات الاحتيال، بين استيلاء على الحسابات، واحتيال الاسترداد، والاحتيال الثلاثي، والاحتيال الودي، وإساءة الاستفادة من عمليات الاسترداد.

وتُعد خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" ظاهرة عالمية، حيث تتيح للمستهلكين شراء المنتجات مباشرة مع تأجيل الدفع لفترة زمنية، وتغطي مجالات متعددة من الموضة إلى الإلكترونيات، مع توفيرها للمرونة والراحة. لكن وراء هذه السهولة تكمن مخاطر الاحتيال.

مع تزايد معاملات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" عالمياً، ترتفع عمليات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين غير المتيقظين. السلطات الإماراتية تحذر السكان من ضرورة الحذر وفهم المخاطر المرتبطة.

كيف يحدث الاحتيال في هذه الخدمة:

استيلاء على الحسابات:



يقوم المحتالون بالوصول إلى حسابات المستخدمين عن طريق سرقة بيانات الدخول، مما يمكنهم من إجراء عمليات شراء باسم الضحية. غالبًا ما يكتشف الضحايا المشكلة عند تلقيهم فواتير لمعاملات لم يأذنوا بها.

ضعف أنظمة التحقق:



تعتمد العديد من خدمات هذه الخدمة على إجراءات تحقق ضعيفة، وبدون استخدام كلمات مرور لمرة واحدة أو تنبيهات فورية للنشاط غير المعتاد، قد تمر هذه المعاملات المشبوهة دون رصد حتى تتفاقم المشكلة.

بطء استجابة مقدمي الخدمة:



حتى عند الإبلاغ عن الاحتيال، قد يؤدي التأخر في الرد أو سوء خدمة العملاء إلى تحميل الضحايا أعباء مالية كبيرة، حيث أن التأخير في التعامل قد يؤدي إلى خسائر لا تُعوّض.

أسباب أهمية التوعية:



النمو السريع للخدمة جعلها هدفًا جذابًا للقراصنة الإلكترونيين. ومع تحسن مزودي الخدمة للأمان، يتحتم على المستخدمين تحمل مسؤولية حماية أنفسهم. اليقظة، واستخدام كلمات مرور قوية، ومراقبة الحسابات بصورة دورية، والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشبوه، جميعها إجراءات تقلل بشكل كبير من خطر الوقوع ضحية للاحتيال.

الاحتيال الثلاثي:



يحدث عندما يتصرف المحتال كوسيط سري في عمليات الشراء عبر الإنترنت، عن طريق إنشاء متجر وهمي واستقبال الطلبات من العملاء، ثم شراء المنتجات بأموال مسروقة من بطاقات ائتمان أصحابها الحقيقيين، ويتم شحن المنتجات إلى العميل الذي لا يعلم بالحقيقة.

كيف يتم الاحتيال الثلاثي:



في هذا الاختراق الذي يشمل أربعة أطراف: المشتري الأبرياء، صاحب بطاقة الدفع المسروقة، التاجر، والمحتال. يقوم المحتال بنشر إعلان عن سلعة مرغوبة بسعر منخفض لجذب المشترين. يقوم المشتري بإدخال بيانات بطاقته، ويتمكن المحتال من الوصول إلى معلومات الحساب. بعد ذلك، يشتري المحتال السلعة من تاجر شرعي باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة مختلفة، ويتم شحنها للمشتري. المشتري يحصل على السلعة ويشعر بالرضا، أما صاحب البطاقة المسروقة فيخسر المال ويتواصل مع التاجر لاسترداده، بينما المحتال يحتفظ بالمال المستلم من المشتري.

كيفية حماية نفسك:

قدمّت السلطات عدة نصائح فعالة للوقاية من هذه العمليات، منها:

استخدام كلمات مرور معقدة وفريدة لحسابات "اشتر الآن وادفع لاحقًا".

تفعيل خاصية التحقق بخطوتين متى ما توافرت.

متابعة نشاط الحسابات بانتظام وتفعيل التنبيهات الآلية في حال الشك بأي نشاط غير عادي.

التبليغ فورًا عن أي معاملات مشبوهة لمزود الخدمة.

خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" تقدم راحة كبيرة للمستهلكين، لكن هذه الراحة تأتي مع مسؤولية. بالتوعية والحذر يمكن للمستخدمين التمتع بميزة الشراء المريحة دون الوقوع ضحايا للاحتيال المتزايد.