الإمارات: استقرار إمدادات الغذاء رغم التوترات الإقليمية

"قال أشرف الجمل، مدير الأغذية الطازجة في سفير ماركت: 'لا تزال العمليات اللوجستية تسير بشكل جيد دون أي انقطاع. نحن لا نعتمد أبداً على مورد معين أو بلد منشأ محدد، حيث يمكن للسوق المحلي تغطية أي سلع غير متوفرة، بالإضافة إلى المنصات القوية التي تدعمها الحكومة.'"