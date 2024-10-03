الإمارات: استقرار إمدادات الغذاء رغم التوترات الإقليمية
وسط التوترات الإقليمية، قال تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة إنهم لا يشهدون أي تأثير كبير على إمدادات الفواكه والخضروات والسلع المستوردة الأخرى، حسبما قالوا لصحيفة خليج تايمز.
ويستورد التجار والمحلات التجارية في الإمارات العربية المتحدة سلعاً متنوعة من لبنان وفلسطين وإيران، بما في ذلك الطماطم والفواكه ذات النواة والأعشاب والبطاطس والبطيخ والعنب والعديد من السلع المنزلية الأخرى.
ورغم الأزمة في بيروت، والحرب في غزة، وتصاعد التوترات الإقليمية، أكد تجار التجزئة أن سلسلة التوريد ستظل مستقرة لأنهم لا يعتمدون على مصدر واحد.
وقال "كمال فاتشاني"، مدير المجموعة والشريك في مجموعة المايا، إن شركته ملتزمة بضمان إمدادات ثابتة من المنتجات الطازجة لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في ضوء الاضطرابات الأخيرة.
وأضاف أن دولة الإمارات نجحت أيضاً في إنتاج مجموعة متنوعة من الخضروات الطازجة محلياً.
وقال مدير مجموعة المايا: 'من خلال الاستفادة من القدرات الزراعية المحلية إلى جانب استراتيجياتنا في التوريد الدولي، نحن في وضع جيد لتلبية احتياجات عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال. تعني استراتيجية التوريد المحلية هذه أن أي نقص في المنتجات المستوردة سيكون له تأثير ضئيل على المستهلكين، حيث يمكنهم الاعتماد على المنتجات المزروعة محلياً.'"
وأكد أحد تجار التجزئة، وهو سوق السفير، أنه لم يتأثر مطلقاً حتى الآن.
"قال أشرف الجمل، مدير الأغذية الطازجة في سفير ماركت: 'لا تزال العمليات اللوجستية تسير بشكل جيد دون أي انقطاع. نحن لا نعتمد أبداً على مورد معين أو بلد منشأ محدد، حيث يمكن للسوق المحلي تغطية أي سلع غير متوفرة، بالإضافة إلى المنصات القوية التي تدعمها الحكومة.'"
وقال إن مجموعة السفير واجهت العديد من التحديات والمواقف المماثلة خلال الأربعين عاماً الماضية وتعاملت معها بشكل جيد، وأضاف: "سنستمر في الترحيب بالعملاء كل صباح بأسعار عادلة، ونحن على استعداد لتحمل أي تكلفة إضافية قد تظهر لفترة معينة".
إلغاء الرحلات الجوية
"ألغت العديد من شركات الطيران الإماراتية والأجنبية رحلاتها من وإلى لبنان وإيران والعراق والأردن وإسرائيل بسبب الصراع العسكري. وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتأخيرها بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، التي أصدرت بدورها تهديدات بالانتقام."
"استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في الأمن الغذائي لضمان إمدادات غذائية مستدامة لسكانها. تستهدف الحكومة خفض واردات الغذاء من 90% إلى 50% بحلول عام 2050."
"في عام 2023، بلغ إجمالي واردات الأغذية 23 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الأغذية 6.6 مليار دولار. وخلال النصف الأول من العام، شهد القطاع نمواً بنسبة 20% في إجمالي التجارة. وزادت واردات الأغذية بنسبة 23%، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 19%."