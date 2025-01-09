الإمارات: استئجار السيارات خيار مرن لمواجهة التحديات المالية

وبعد مرور ثلاث سنوات، تأملت ماريا في اختيارها، مشيرة إلى أنه سمح لها بالتركيز على حياتها المهنية والشخصية دون ضغوط امتلاك السيارة. وأضافت: "أستطيع أن أقول بثقة إنه كان من دواعي الارتياح أن أسلم المفاتيح في أي وقت لأننا بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أحب الحصول على سيارة جديدة كل عام دون متاعب تكاليف الصيانة".