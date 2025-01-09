الإمارات: استئجار السيارات خيار مرن لمواجهة التحديات المالية
مع تزايد عدد الأفراد الباحثين عن المرونة المالية والراحة، اكتسب استئجار السيارات شعبية كبيرة كخيار جذاب. ووفقًا لخبراء الصناعة، كان هناك زيادة ملحوظة في خيارات استئجار السيارات بين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
وهذا هو الحال بشكل خاص لأنه في كثير من الأحيان يكون من الأسهل على المقيمين الحصول على عقد إيجار سيارة بدلاً من الحصول على قرض سيارة من البنك.
وأشار "بوبي جون"، أحد مسؤولي المبيعات في شركة جالاداري لتأجير السيارات، إلى "أننا شهدنا زيادة في التأجير في السنوات الماضية. ومع توفر خيارات التأجير لمدة تصل إلى أربع سنوات، فإننا نلبي احتياجات كافة أنواع العملاء، حيث تتراوح فترات التأجير من ستة أشهر إلى ثلاث وأربع سنوات".
وأكد أن هناك عوامل عديدة تدفع هذا الاتجاه، بما في ذلك سهولة التأجير، مما يخفف من المخاوف بشأن الصيانة والملكية، فضلاً عن العبء المالي الذي يرفعه عن أولئك الذين قد يكافحون للحصول على قرض.
وأشار "إفتيكار علي"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كاندي كارز تريدنج"، إلى ارتفاع كبير في خيارات تأجير السيارات، قائلاً: "في الوقت الحاضر، يجد العديد من الأشخاص صعوبة في الحصول على قرض لشراء سيارة بسبب قيام البنوك برفع متطلبات الحد الأدنى للراتب والانخفاض العام في الرواتب". وأكد أن التأجير أصبح بالنسبة للعديد من الأفراد الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأضاف: "بالنسبة للكثير من الناس، هذا هو ببساطة الخيار الأفضل المتاح".
عند استئجار سيارة، فإنك توافق على دفع رسوم شهرية لاستخدام السيارة طوال مدة الإيجار. وفي نهاية الإيجار، يكون لديك خيار إعادة السيارة إلى الوكالة أو شرائها بالكامل.
بالنسبة لبعض الناس، كان خيار التأجير بدلاً من الشراء بسبب عدم الاستقرار. قالت "ماريا ألبرت"، وهي مهاجرة بريطانية، "لقد قررنا التأجير في عامنا الأول لأننا لم نكن متأكدين مما إذا كنا سنبقى في الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل"، تتذكر. في البداية كانت غير متأكدة من مستقبلها في المنطقة، لكنها قدرت المرونة التي يوفرها التأجير.
وبعد مرور ثلاث سنوات، تأملت ماريا في اختيارها، مشيرة إلى أنه سمح لها بالتركيز على حياتها المهنية والشخصية دون ضغوط امتلاك السيارة. وأضافت: "أستطيع أن أقول بثقة إنه كان من دواعي الارتياح أن أسلم المفاتيح في أي وقت لأننا بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أحب الحصول على سيارة جديدة كل عام دون متاعب تكاليف الصيانة".
وبالإضافة إلى هذا المنظور، أشار عمر أمين، وهو مهاجر سوداني يزور الإمارات العربية المتحدة بشكل متكرر لأغراض العمل، إلى أن تجربته في التأجير كانت إيجابية للغاية. وأوضح: "كان التأجير هو الخيار الأكثر ملاءمة بالنسبة لي. فالدفعة المقدمة الأصغر مقارنة بالشراء تجعل إدارة شؤوني المالية أسهل".
وتعني رحلاته المتكررة أنه غالبًا ما يحتاج إلى الوصول إلى سيارة دون الالتزام بملكيتها. "بالإضافة إلى ذلك، لست مضطرًا إلى القلق بشأن انخفاض قيمة السيارة. في نهاية عقد الإيجار، يمكنني ببساطة إعادة السيارة دون القلق بشأن قيمتها عند إعادة بيعها". تتوافق هذه الاستراتيجية المالية بشكل جيد مع أسلوب حياته، مما يسمح له بالتركيز على العمل أثناء قيادة سيارة جديدة.
ومع ذلك، لا يقتنع الجميع بأن التأجير هو الخيار الأفضل بعد تجربته. فقد أعربت فاطمة س، وهي مهاجرة هندية، عن تحفظاتها بشأن التأجير: "لقد استأجرت سيارة لمدة عام، لكنني وجدت نفسي قلقة بشأن حدود الأميال. أنا أستمتع بالرحلات البرية، وشعرت أنها مقيدة"، كما قالت. يمكن أن تكون الحدود التي تفرضها عقود التأجير عيبًا كبيرًا لأولئك الذين يحبون السفر.
بالنسبة لفاطمة، بدا التأجير الخيار الأفضل في ذلك الوقت، حيث لم تكن مستقرة في وظيفتها ولم تكن متأكدة من خططها طويلة الأجل. بعد عام، قررت شراء سيارتها الخاصة، قائلة: "بالنسبة لي، شراء سيارة هو الخيار الأكثر عملية على المدى الطويل".