الإمارات: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأجواء رطبة ليلاً

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً بشكل طفيف في جميع أنحاء الدولة، يوم الجمعة 26 سبتمبر/أيلول، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وستكون السماء صافية إلى غائمة جزئيًا، مع ظهور سحب منخفضة شرقًا. ومن المتوقع أن تكون الأجواء رطبة ليلًا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب.
ومن المتوقع أن تهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض مناطق الدولة، وتنخفض إلى 26 درجة مئوية. وستشهد دبي ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية. وفي الشارقة، سترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وتنخفض إلى 29 درجة مئوية. أما أبوظبي، فستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية.