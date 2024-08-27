الإمارات: ارتفاع درجات الحرارة إلى 50.7 درجة مئوية

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها حيث وصلت درجة الحرارة اليوم في سويحان (العين) إلى 50.7 درجة مئوية، وقد تم تسجيل ذلك عند الساعة 1.30 ظهراً بالتوقيت المحلي، حسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة درجات حرارة تخطت 50 درجة مئوية مرتين في يوليو/تموز. وبينما تستمر الحرارة، انتهى الصيف برصد نجم سهيل في 24 أغسطس/آب.