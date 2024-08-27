الإمارات: ارتفاع درجات الحرارة إلى 50.7 درجة مئوية
تواصل درجات الحرارة ارتفاعها حيث وصلت درجة الحرارة اليوم في سويحان (العين) إلى 50.7 درجة مئوية، وقد تم تسجيل ذلك عند الساعة 1.30 ظهراً بالتوقيت المحلي، حسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وسجلت الإمارات العربية المتحدة درجات حرارة تخطت 50 درجة مئوية مرتين في يوليو/تموز. وبينما تستمر الحرارة، انتهى الصيف برصد نجم سهيل في 24 أغسطس/آب.
ولكن درجات الحرارة لن تنخفض بشكل فوري، وإن كان من المتوقع أن تنخفض تدريجياً خلال الليل. وتشير الفترة التي يعيشها السكان حالياً (الصفرية - حوالي 40 يوماً بعد ظهور النجم) إلى أول التغيرات في الطقس، والانتقال من الصيف الشديد إلى درجات حرارة أكثر برودة.
في ظل ارتفاع درجات الحرارة، تمنح عطلة منتصف النهار التي أقرتها حكومة الإمارات العربية المتحدة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر بعض الراحة للسكان، وخاصة أولئك الذين يعملون في الخارج. ويُحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المفتوحة بين الساعة 12.30 ظهراً و3.00 ظهراً.
وتفرض الوزارة غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم عن كل موظف على الشركات التي لا تلتزم بفترة الظهيرة، وتصل العقوبات إلى 50 ألف درهم في حال عمل أكثر من موظف خلال فترة الاستراحة.
وتقوم السلطات الإماراتية أيضًا بتوزيع الطعام والمياه وغيرها من الضروريات على العمال بشكل متكرر لمساعدتهم على مكافحة الإجهاد الحراري خلال موسم الحر.