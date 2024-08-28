الإمارات: ارتفاع الرطوبة والأمطار الغزيرة مع نهاية الصيف
يجب على سكان الإمارات الاستعداد للأيام الضبابية المقبلة، خاصة عند القيادة على طريق دبي - أبو ظبي.
وقال خبير من المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن على السكان توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة عندما تصدر إدارة الأرصاد الجوية في البلاد تنبيهات بشأن الضباب.
ضربت حالة من عدم الاستقرار الجوي والأمطار الغزيرة المناطق الجبلية في الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث هطلت أمطار غزيرة وبعض حبات البرد في وادي الحلو بالشارقة يوم الاثنين.
وفي مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز يوم الثلاثاء، قال الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ من المركز الوطني للأرصاد الجوية: "نتوقع تشكل الضباب خلال الأيام القليلة المقبلة بين أبوظبي ودبي، وبين أبوظبي والعين، وأيضًا بين أبوظبي وبعض المناطق الغربية. يجب على الناس مراقبة التنبيهات والقيادة بحذر في مثل هذه المواقف ".
"نشهد حاليًا ارتفاعاً في الضغط وظروفاً غير مستقرة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الرطوبة. وهذا يعني أيضًا أن الطقس سيكون رطبًا بشكل خاص في الليل وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الصباح."
إلى ذلك، شهد طريق كلباء شوكة في المنطقة الشرقية بالإمارات، يوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة، فيما هطلت أمطار خفيفة على المناطق المحيطة بطريق شوكة المعيني في رأس الخيمة.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية مؤخرًا تنبيهاً برتقالياً بسبب تشكل السحب الحملية، والتي قد تؤدي إلى هطول الأمطار والرياح القوية في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى إثارة الغبار.
وأضاف أن "الجو ما زال حارا للغاية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء، ورغم أن درجة الحرارة تتراوح بين 45 و46 درجة مئوية، إلا أن الرطوبة الشديدة تجعل الناس يشعرون بارتفاع درجات الحرارة".
العوامل المؤثرة
وحول أسباب ظهور السحب جزئيا في بعض الأوقات، قال حبيب: "تشهد عدة مناطق من البلاد هطول أمطار متفاوتة الشدة، وتعتبر الأمطار التي تهطل على دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في الفجيرة والمناطق الشرقية، أمراً طبيعياً في هذا الوقت من العام، وذلك بسبب استمرار تأثير نظام الضغط المنخفض الممتد من الرياح الموسمية القادمة من شرق الهند."
"وعلاوة على ذلك، تعمل الجبال في الجزء الشرقي من دولة الإمارات العربية المتحدة على دفع الرطوبة من بحر العرب أو بحر عمان إلى منطقتنا، مما يؤدي إلى تشكل السحب الحملية فوق الجبال، مما يؤدي إلى هطول الأمطار، وخاصة خلال النهار."
متى ينتهي الصيف؟
وفي الوقت نفسه، أشار خبير الأرصاد الجوية المخضرم إلى أنه مع انتقالنا من أيام الصيف النابضة بالحياة إلى أحضان الخريف الباردة، فإننا نشهد تحولاً في الطقس.
"نحن الآن على مشارف نهاية أغسطس وبداية سبتمبر، لذا فإن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض تدريجيا، خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر. وسيستمر هذا الاتجاه خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب فصل الصيف من نهايته."
وأضاف أن "فصل الصيف سينتهي في 23 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو التاريخ الذي تبدأ فيه الفترة الانتقالية ويبدأ فصل الخريف".