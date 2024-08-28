الإمارات: ارتفاع الرطوبة والأمطار الغزيرة مع نهاية الصيف

وفي مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز يوم الثلاثاء، قال الدكتور أحمد حبيب، خبير المناخ من المركز الوطني للأرصاد الجوية: "نتوقع تشكل الضباب خلال الأيام القليلة المقبلة بين أبوظبي ودبي، وبين أبوظبي والعين، وأيضًا بين أبوظبي وبعض المناطق الغربية. يجب على الناس مراقبة التنبيهات والقيادة بحذر في مثل هذه المواقف ".