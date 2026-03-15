الإمارات: ارتفاع الحرارة اليوم وطقس صافٍ غائم جزئياً

يوم الأحد 15 مارس، يمكن لسكان الإمارات توقع طقس صافٍ إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الاثنين فوق بعض المناطق الساحلية.
ستشهد درجات الحرارة في أبوظبي انخفاضاً عند 23 وارتفاعاً عند 35. وستشهد درجات الحرارة في دبي ارتفاعاً عند 34 درجة مئوية وانخفاضاً عند 21 درجة مئوية.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة في اتجاه شمالي شرقي إلى جنوبي شرقي، تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح من 10 كم/ساعة إلى 20 كم/ساعة، وتصل إلى 30 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.