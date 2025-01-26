الإمارات: احتفالات يوم الجمهورية الهندي تعكس الفخر والوحدة
تجمع المئات من الهنود المغتربين في الإمارات العربية المتحدة في البعثات الدبلوماسية صباح الأحد للاحتفال باليوم الجمهوري الهندي السادس والسبعين، وهم يرددون النشيد الوطني الهندي ويلوحون بالعلم ثلاثي الألوان ويشاركون في الأغاني الوطنية.
وبينما كانت الجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة تستعد للاحتفال بهذه المناسبة، عكست الاحتفالات عظمة وفخر شبه القارة الهندية. وبمشاركة ما يقرب من 4 ملايين من المغتربين الهنود - أكبر عدد من المغتربين في البلاد - أظهر الحدث وحدتهم وتراثهم الثقافي.
اجتمع الناس من كافة الأعمار والخلفيات المتنوعة، مرتدين الألوان الوطنية، لتكريم وطنهم ودستوره الذي تم تنفيذه قبل 76 عامًا.
أعربت "ميناكشي مورالي"، الراقصة الهندية المدربة التي تزور شقيقها في دبي، عن سعادتها بفكرة الأداء لأول مرة في الإمارة. وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز، قالت: "دبي هي أرض الفرص، والحقيقة أنه كان شرفًا لي أن أؤدي في القنصلية العامة للهند.
"أنا محظوظة لأنني قدمت عرضًا على نفس المسرح الذي قدم فيه معلّمي الدكتور راجيشواري سايناث عرضًا سابقًا. لقد أتيت إلى دبي لقضاء إجازة، وبصفتي فنانة، لا توجد طريقة أفضل للانضمام إلى الاحتفالات من أن أكون على المسرح. اخترت أغنية تشيد بالجيش الهندي".
"جلب الدموع للكثيرين"
حتى الأطفال الصغار ارتدوا الملابس التقليدية، ولوحوا بفخر بالعلم الهندي. وقال "خوشوانت سينغ"، وهو يحمل ابنته البالغة من العمر عامين بين ذراعيه، وهو مدرس موسيقى منذ سن الخامسة عشرة: "آخر مرة قدمنا فيها عرضًا في القنصلية كانت في 15 أغسطس، منذ عامين. لذا، فإن هذا يمثل أول عرض لنا في يوم الجمهورية".
وقد قام هو وفريقه بأداء أغنية بوليوود الشهيرة Sandese Aate Hai، والتي استحضرت ذكريات الوطن الأم. وقد شارك الجمهور مدى تأثيرها العميق، مما جعل الدموع تنهمر من عيون الكثيرين.
وأضاف المغترب الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ سبع سنوات: "كانت استجابة الجمهور مذهلة. كان بعض الحضور عاطفيين، وحتى أنا كنت أشعر بالعاطفة أثناء مشاهدتهم".
تكريم القادة وأصحاب الرؤى
بدأ الاحتفال برفع العلم الهندي من قبل القنصل العام للهند، ساتيش كومار سيفان، في دبي في الساعة 7:10 صباحًا. ألقى كلمة أمام مئات الأشخاص الذين تجمعوا هناك وكرم القادة والوطنيين وأصحاب الرؤى والمقاتلين من أجل الحرية الذين أسسوا الأساس لجمهوريتنا في هذا اليوم التاريخي في عام 1950 ومهدوا الطريق لتقدم البلاد.
وقال سيفان: "اليوم، نحن خامس أكبر اقتصاد وسوف نصبح قريبًا ثالث أكبر اقتصاد، ونحقق تقدمًا سريعًا في مواجهة الاتجاهات الاقتصادية العالمية. لقد كان نمونا شاملاً وواسع النطاق، حيث حمل جميع قطاعات المجتمع. وفي حين أن لدي نقاط بيانات كافية حول النمو الهائل في الهند والتي تجعلنا سعداء وفخورين، إلا أنني أعتقد أن العامل الوحيد الذي كان حاسمًا في صعود الهند على الساحة العالمية هو قوة ومساهمات الشتات الهندي".
وأضاف: "هنا في الإمارات، لدينا مجتمع قوي يضم ما يقرب من 4 ملايين مواطن هندي كانوا بمثابة ركائز الشراكة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال عملكم الجاد وتفانيكم، اكتسبتم إعجاب واحترام السكان الإماراتيين المحليين، الأمر الذي يولد قدرًا هائلاً من حسن النية لبلدنا".
برنامج العفو عن التأشيرة
وأشار القنصل العام إلى أن الجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مساهم في تحويلات النقد الأجنبي إلى الهند، والتي وصلت إلى رقم قياسي بلغ 125 مليار دولار في العام الماضي.
وأضاف: "لقد تم الكشف عن جانب جميل من المجتمع خلال فترة العفو العام الماضي عندما تم تقديم الخدمات لأكثر من 15 ألف مواطن هندي بالكامل في القنصلية بمساعدة مجموعة مخصصة من المتطوعين. ومن واجبنا أيضًا أن نعترف ونشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الرائعة وسلطات الهجرة في جميع الإمارات، وخاصة دبي، على دعمها الثابت للمجتمع الهندي".
مبادرة جديدة لرعاية العمال
كما ألقى سيفان الضوء على الكيفية التي تهدف بها المهمة إلى دفع العمال الهنود إلى أعلى سلسلة القيمة، مع إدراك قدراتهم الهائلة.
وأضاف أن "هناك مبادرة أخرى مهمة في مجال رعاية العمال تخطط القنصلية لإطلاقها بالشراكة مع KMCC هذا العام وهي جلسات التوعية الإلكترونية والمحو الأمية الرقمية للعمال الهنود. ونأمل أن تكون هذه خطوة مهمة نحو منع مجتمع العمال من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني واكتساب مهارات حياتية مهمة في هذه العملية".
وقرأ الدبلوماسي الكبير أيضًا مقتطفات من رسالة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو بمناسبة يوم الجمهورية، تلا ذلك عروض ثقافية قدمها أفراد المجتمع.
احتفالات في المدارس الهندية
وفي الوقت نفسه، احتفلت مجموعة المدارس الثانوية الهندية بالذكرى السادسة والسبعين لعيد الجمهورية الهندية باحتفال كبير في حرمها الجامعي في عود ميثاء. وحضر الاحتفال القنصل العام للهند، إلى جانب حشد كبير من الآباء والطلاب والضيوف المختارين.
ركز موضوع هذا العام، "سوارنيم بهارات: فيراسات أور فيكاس"، على الثقافة والتراث الغني للهند وتقدمها على مر السنين. كانت عناصر العرض المختلفة عبارة عن نافراس نابضة بالحياة، تحتفل بالتراث الذهبي للهند من خلال تسعة مشاعر مميزة؛ وسوارا اللحنية، التي تعكس الانسجام الثقافي والتقدم؛ ودور وسائل الإعلام، منذ الاستقلال حتى يومنا هذا.
وقال الرئيس التنفيذي بونيت إم كيه فاسو: "يوم الجمهورية هو أكثر بكثير من مجرد إحياء ذكرى يوم تاريخي؛ فهو بمثابة تذكير قوي برحلة أمتنا النابضة بالحياة والتحول جنبًا إلى جنب مع شركائنا العالميين النابضين بالحياة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عصر حيث تدفع التكنولوجيا والعولمة التغيير السريع، يصبح من السهل أن نغفل عن تراثنا الثقافي الغني.
"إن من واجب المدارس أن تلعب دوراً حاسماً في ضمان أن أطفالنا لا يدركون قيمة هذا الإرث فحسب، بل ويجسدونه أيضاً في حياتهم اليومية. إن كل جهد نبذله اليوم يشكل خطوة صغيرة نحو تعميق الارتباط بتراثنا وتقدمنا بين وطننا الأم الهند ووطننا المتبنى الإمارات العربية المتحدة".
كما أشادت المدارس الهندية في مختلف أنحاء الإمارات بالدولة ودستورها.
قالت أبيلاشا سينغ، مديرة مدرسة شاينينج ستار الدولية في أبوظبي: "خلال كرنفالنا الشتوي، أتيحت لنا الفرصة الرائعة للالتقاء والاحتفال بالتنوع الثقافي والثراء الذي تتمتع به بلادنا مع الاعتراف بأهمية يوم الجمهورية. وتضمن الحدث برنامجًا ثقافيًا نابضًا بالحياة حيث استعرض الأطفال أشكال الفنون والحرف اليدوية الهندية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك مسار مثير حيث ارتدى الطلاب ملابس تمثل ولايات مختلفة، مما يسلط الضوء على جمال التنوع في الهند".