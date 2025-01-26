الإمارات: احتفالات يوم الجمهورية الهندي تعكس الفخر والوحدة

وقال سيفان: "اليوم، نحن خامس أكبر اقتصاد وسوف نصبح قريبًا ثالث أكبر اقتصاد، ونحقق تقدمًا سريعًا في مواجهة الاتجاهات الاقتصادية العالمية. لقد كان نمونا شاملاً وواسع النطاق، حيث حمل جميع قطاعات المجتمع. وفي حين أن لدي نقاط بيانات كافية حول النمو الهائل في الهند والتي تجعلنا سعداء وفخورين، إلا أنني أعتقد أن العامل الوحيد الذي كان حاسمًا في صعود الهند على الساحة العالمية هو قوة ومساهمات الشتات الهندي".