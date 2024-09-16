الإمارات: احتفالات "أونام"..لقاء الثقافات وتعزيز التعايش

وقالت إن "أونام" يُحتفل به عادة في منزل ابن عم زوجها، حيث يتم إعداد وليمة منزلية كل عام. وأضافت: "نجلس جميعاً على الأرض ونتناول الطعام من أوراق الموز بأيدينا. في السنة الأولى، كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، ولكن الآن أصبحت ماهرة في ذلك. بعد تناول الطعام، غالباً ما أنظم الجولة التالية، لذلك تعلمت الترتيب الدقيق لتقديم الوليمة. كل عام، أحاول تعلم المزيد عن ثقافة وتاريخ المهرجان".