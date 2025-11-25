الإمارات: إنخفاض متوقع لأسعار البنزين في ديسمبر

قد تنخفض أسعار البنزين في الإمارات قليلاً الشهر المقبل حيث تظل أسعار النفط العالمية تحت الضغط بسبب مخاوف الفائض في عام 2026.

كان متوسط سعر إغلاق برنت حوالي 63.7 دولارًا للبرميل في نوفمبر مقارنة بـ 65.22 دولارًا في أكتوبر. وهذا يعني أن أسعار الوقود بالتجزئة قد تشهد تعديلًا طفيفًا نحو الانخفاض، ولكن سيتم الإعلان الرسمي في نهاية هذا الأسبوع. قامت الإمارات بمواءمة أسعار البنزين بالتجزئة مع أسعار النفط العالمية في عام 2015، وإزالة الدعم تماشيًا مع سياسات التنويع الاقتصادي. يتم تعديل أسعار البنزين والديزل للفترة القادمة بناءً على تقلبات أسعار النفط العالمية.