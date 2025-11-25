الإمارات: إنخفاض متوقع لأسعار البنزين في ديسمبر

قد تنخفض أسعار البنزين في الإمارات قليلاً الشهر المقبل حيث تظل أسعار النفط العالمية تحت الضغط بسبب مخاوف الفائض في عام 2026.
كان متوسط سعر إغلاق برنت حوالي 63.7 دولارًا للبرميل في نوفمبر مقارنة بـ 65.22 دولارًا في أكتوبر. وهذا يعني أن أسعار الوقود بالتجزئة قد تشهد تعديلًا طفيفًا نحو الانخفاض، ولكن سيتم الإعلان الرسمي في نهاية هذا الأسبوع. قامت الإمارات بمواءمة أسعار البنزين بالتجزئة مع أسعار النفط العالمية في عام 2015، وإزالة الدعم تماشيًا مع سياسات التنويع الاقتصادي. يتم تعديل أسعار البنزين والديزل للفترة القادمة بناءً على تقلبات أسعار النفط العالمية.
صباح الثلاثاء، كان يتم تداول برنت وWTI عند 63.10 دولارًا و58.62 دولارًا للبرميل، على التوالي.
خفضت الإمارات الأسعار لشهر نوفمبر بحوالي 14-15 فلسًا للتر مع بيع سوبر 98، سبيشل 95 وإي بلس 91 بسعر 2.63 درهم، 2.51 درهم و2.44 درهم للتر عبر محطات أدنوك، إمارات وإنوك. انخفضت أسعار البنزين للشهرين الماضيين على التوالي في الإمارات.
تظل أسعار النفط الخام تحت الضغط وسط تفاؤل مستمر من محادثات الولايات المتحدة وأوكرانيا، مما يعوض عن مخاطر اضطرابات الإمدادات الروسية. ومع ذلك، يظل التحرك الصعودي محدودًا بسبب الرياح المعاكسة الاقتصادية.
تظل حوالي 48 مليون برميل من النفط الروسي عالقة في البحر بسبب العقوبات الأمريكية، لكن اتجاهات الاستهلاك الضعيفة وتوقعات أوبك+ المعدلة للفائض تضغط على الذهب الأسود. في الوقت نفسه، تستمر حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات السلام الأوكرانية الروسية، حيث أن إمكانية التقدم ستزيل العقوبات وتطلق كميات كبيرة من النفط المتوقف في السوق.
قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في سنتشري فاينانشال، إن معنويات النفط تظل هبوطية حيث يزيد منتجو أوبك+ وغير أوبك الإنتاج، مما يضيف إلى المخاوف بشأن الفائض.
بالإضافة إلى ذلك، وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على العمل على خطة سلام، حيث دخلت العقوبات الأمريكية على عملاقين نفطيين روسيين حيز التنفيذ يوم الجمعة.
“تشمل المقترحات تنازل أوكرانيا عن أراضٍ ورفع العقوبات. سيؤدي ذلك إلى إضافة المزيد من الإمدادات إلى سوق يواجه فائضًا كبيرًا في العام المقبل، مما سيكون له تأثير سلبي على أسعار النفط”، قال.