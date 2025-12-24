الإمارات: إلغاء ترخيص "عود الريم" للعمالة المنزلية لانتهاكات جسيمة

ألغت وزارة الموارد البشرية والتوطين ترخيص وكالة "عود الريم لخدمات العمالة المنزلية" في عجمان بعد تحديد انتهاكات خطيرة من خلال تقارير الحوكمة والتفتيش الميداني.
وفي بيان، قالت الوزارة إن الوكالة انتهكت أحكام قانون العمالة المنزلية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات الصلة. تم اتخاذ إجراءات قانونية وتم إخطار السلطات المحلية المعنية لاستكمال إجراءات إلغاء الترخيص.
وأوضحت الوزارة إن ملاك الوكالة تم توجيههم لتسوية أوضاع العمالة المنزلية تحت كفالتهم وفقًا للوائح الوزارة وتسوية جميع الغرامات الناتجة عن الانتهاكات.
وحثت الوزارة العملاء على الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من قبل مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخصة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة التزامها بتنظيم القطاع وحماية حقوق أصحاب العمل والوكالات والعمالة المنزلية.
نصحت الوزارة أصحاب العمل بالتعامل فقط مع مكاتب التوظيف المرخصة والمعتمدة المدرجة على موقعها الرسمي، محذرة من أن التعامل مع أطراف غير مرخصة قد يؤدي إلى المساءلة القانونية ويشكل مخاطر صحية وأمنية.
وأكدت الوزارة إن سوق خدمات العمالة المنزلية في الإمارات يعمل وفقًا لمعايير عالية من الحوكمة والمبادئ الإنسانية، وأشادت بمكاتب التوظيف الملتزمة لدورها في دعم استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت أن جهودها التنظيمية أدت إلى فرض عقوبات على 37 وكالة توظيف للعمالة المنزلية في النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل 107 انتهاكات إجمالاً.
