الإمارات: إقبال البنوك المركزية على الذهب يدفع السعر إلى 3500 دولار

من المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأوقية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية، بحسب أحدث توقعات بنك ستاندرد تشارترد.
بلغ سعر تداول المعدن النفيس 3,356/77 دولارًا للأونصة بعد ظهر يوم الاثنين، بانخفاض قدره 1.29%. وفي دبي، بلغ سعر تداول الذهب عيار 24 قيراطًا وعيار 22 قيراطًا 406.75 درهمًا إماراتيًا و376.75 درهمًا إماراتيًا للجرام على التوالي.
نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار أمريكي خلال ستة إلى اثني عشر شهرًا. ويبقى الدافع الرئيسي وراء توقعاتنا هو مشتريات البنوك المركزية، فبينما تباطأت هذه المشتريات حاليًا بعد الارتفاع الأخير في الأسعار، نعتقد أن تنويع احتياطيات البنوك المركزية بالاعتماد على الذهب لم يكتمل بعد. في غضون ذلك، من المرجح أن يكون انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية مصدر دعم آخر، بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن خلال فترات التقلب، وفقًا لما قاله مانبريت جيل، كبير مسؤولي الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لدى ستاندرد تشارترد.
من المتوقع أن يُسفر طلب البنوك المركزية عن ارتفاع آخر في الأسعار بعد فترة من التماسك. كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تنويع المحفظة الاستثمارية عندما لا تُؤدي السندات دورًا في ذلك، وفقًا لما ذكره البنك العالمي في توقعاته للسوق العالمية.
وفقًا لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، يعتقد أن 76% من البنوك المركزية العالمية التي شملها المسح أن الذهب سيشكل حصة أكبر من الاحتياطيات العالمية بعد خمس سنوات من الآن، بزيادة عن 69% في مسح العام الماضي. ويمثل الذهب الآن ما يُقدر بنحو 18% من الاحتياطيات العالمية، بزيادة عن 11% في عام 2018.
إذا كان هناك رابح من جهود التخلي عن الدولار، فهو الذهب. فقد كثّفت البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة، مشترياتها من الذهب. على سبيل المثال، استأنف بنك الشعب الصيني شراء الذهب في عام ٢٠٢٢ بعد توقف دام ثلاث سنوات، وفقًا للبنك.
وقالت الشركة في تقريرها: "إن جاذبية الذهب، الذي يشكل جزءاً من التحوط وجزءاً من الرمز، واضحة في عالم يشهد ارتفاع معدلات التضخم والاحتكاك الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن العملة".
توقع البنك العالمي أن يشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا محدودًا على المدى القريب في حال استمرار احتواء التوترات في الشرق الأوسط، ولكنه يبقى تحوطًا استراتيجيًا رئيسيًا. وأضاف: "نرفع توقعاتنا لسعر الذهب لثلاثة أشهر إلى 3400 دولار أمريكي، ونبقي توقعاتنا لسعر الذهب لـ 12 شهرًا دون تغيير عند 3500 دولار أمريكي".
يبدو أن الذهب قد وجد أرضية عند مستوى 3400 دولار بفضل الطلب على الملاذ الآمن. انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية بين المتسوقين في الإمارات العربية المتحدة مع تجاوز أسعار 22 ألفًا مستوى 370 درهمًا إماراتيًا. انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبًا مع تعزيز الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهية المخاطرة قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.