الإمارات: إقبال البنوك المركزية على الذهب يدفع السعر إلى 3500 دولار

من المتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأوقية خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية، بحسب أحدث توقعات بنك ستاندرد تشارترد.

بلغ سعر تداول المعدن النفيس 3,356/77 دولارًا للأونصة بعد ظهر يوم الاثنين، بانخفاض قدره 1.29%. وفي دبي، بلغ سعر تداول الذهب عيار 24 قيراطًا وعيار 22 قيراطًا 406.75 درهمًا إماراتيًا و376.75 درهمًا إماراتيًا للجرام على التوالي.

نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار أمريكي خلال ستة إلى اثني عشر شهرًا. ويبقى الدافع الرئيسي وراء توقعاتنا هو مشتريات البنوك المركزية، فبينما تباطأت هذه المشتريات حاليًا بعد الارتفاع الأخير في الأسعار، نعتقد أن تنويع احتياطيات البنوك المركزية بالاعتماد على الذهب لم يكتمل بعد. في غضون ذلك، من المرجح أن يكون انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية مصدر دعم آخر، بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن خلال فترات التقلب، وفقًا لما قاله مانبريت جيل، كبير مسؤولي الاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لدى ستاندرد تشارترد.