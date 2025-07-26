الإمارات: إغلاق مؤقت لطرق رئيسية ابتداءً من اليوم

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات عن إغلاق مؤقت لطريقي الجامعة والمزود عند تقاطع البادية باتجاه دبي (طريق الإمارات).
ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التطوير المستمرة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المنطقة.
سيتم إغلاق الطرق المتأثرة ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 26 يوليو وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الاثنين 28 يوليو. وخلال هذه الفترة، يُنصح السائقون بتحويل حركة المرور عبر جسر الحوشي على طريق مليحة باتجاه الغرب.
وحثت السلطات السائقين على التخطيط لطرقهم وفقًا لذلك واتباع إشارات التحويل.
واعتذرت الوزارة عن أي إزعاج تسبب فيه ذلك، وشكرت تعاون الجمهور في ضمان انسيابية حركة المرور طوال فترة الإغلاق.
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