الإمارات: إغلاق مؤقت لطرق ضمن مشروعي الخط الأزرق لمترو دبي وقطار الاتحاد

مع تكثيف الإمارات العربية المتحدة جهودها لتحديث شبكة النقل العام، بدأت السلطات في إغلاق الطرق الرئيسية والمخارج لإفساح المجال لمشروعين رئيسيين للبنية التحتية: الخط الأزرق لمترو دبي وقطار الاتحاد.

كما تَعِد هذه التحديثات الضخمة بتقليل اعتماد البلاد على المركبات الخاصة، وتحسين جودة حياة السكان بشكل ملحوظ من خلال تقليل الوقت الذي يقضونه في زحمة السير. وقد أعرب المسافرون عن استيائهم منذ فترة طويلة، حيث يُقدّر البعض أنهم يخسرون ما يصل إلى يوم واحد شهريًا عالقين في زحمة السير.

في حين تُطبّق تحويلات مرورية مؤقتة وإغلاقات طرق للحفاظ على انسيابية حركة المرور، يتطلع سائقو السيارات في جميع أنحاء البلاد إلى تنقل أكثر كفاءةً بعد اكتمال المشاريع. فيما يلي قائمة بالتحويلات المرورية الحالية التي ينبغي على سائقي السيارات مراعاتها قبل الخروج.

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إغلاقات الشارقة على طريق مليحة

مع استعداد شركة الاتحاد للقطارات لربط الإمارات السبع، وربط الدولة بدول مجلس التعاون الخليجي، تجري أعمال الطرق على قدم وساق في الشارقة. ستُشكّل شبكة السكك الحديدية الوطنية مصدر راحة لسكان الشارقة الذين يتنقلون غالبًا إلى إمارات أخرى، وخاصة دبي، للعمل، ويقضون ساعات من يومهم في ازدحام مروري خانق.

ولإنشاء البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الرائد، أعلنت الإمارة عن إغلاق الشوارع التي تربط طريق مليحة وطريق الشارقة الدائري، بالقرب من جسر الجامعة، لمدة شهرين.

ويستمر الإغلاق الذي بدأ يوم الثلاثاء 1 يوليو حتى السبت 30 أغسطس.

إغلاق مردف في دبي

أحدث الخط الأزرق لمترو دبي ضجةً كبيرةً عندما وضع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حجر الأساس لمحطته الأولى، والتي تُعد أيضًا أطول محطة مترو في العالم. اقرأ تقرير صحيفة "خليج تايمز" لإلقاء نظرة على التصميم المذهل لمحطة إعمار العقارية.

لتمكين خط المترو من ربط المناطق الرئيسية في الإمارة، أُعلن عن تحويلات مرورية في منطقة مردف. ومن المتوقع أن تشمل هذه التحويلات منطقتين:

سيتم إغلاق دوار تقاطع الشارع الخامس والثامن بالقرب من سيتي سنتر مردف، مع تحويلة من الشارع الخامس إلى الثامن باتجاه سيتي سنتر مردف، والعكس من الشارع الثامن إلى الخامس باتجاه شارع الجزائر.

وستوفر هيئة الطرق والمواصلات طريقاً بديلاً للوصول إلى منطقة مواقف السيارات لزوار المركز التجاري، مع توفير مسار دوران للسكان بالقرب من "ساحة الغروب" لتسهيل حركة المرور القادمة من شارع سيتي سنتر مردف.

من المقرر أن ينقل المشروع الجديد الركاب عبر المدينة النابضة بالحياة ابتداءً من 9 سبتمبر 2029. وهو أول خط مترو يعبر خور دبي؛ وسيربط الخط الأزرق المناطق السكنية بمطار دبي الدولي في غضون 20 دقيقة فقط، مما يُخفف الازدحام المروري بنسبة 20%. يكشف تقرير لصحيفة خليج تايمز كل ما تحتاج لمعرفته حول الخط الأزرق لمترو دبي.

الإغلاقات في المدينة الأكاديمية

ومع اقتراب الخط الأزرق من الاتصال بمدينة دبي الأكاديمية، التي من المتوقع أن تستوعب أكثر من 50 ألف طالب جامعي بحلول عام 2029، فإن أعمال البناء جارية في المنطقة.

وتتضمن التحويلات إغلاق شارع 63 في كلا الاتجاهين أمام المدرسة الألمانية الدولية، مع إمكانية الوصول إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان، وتوفير مداخل ومخارج بديلة للمدرسة.