الإمارات: إعفاء الشركات من الغرامات الإدارية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، أنه أصبح بإمكان الشركات في الإمارات التقدم بطلب الإعفاء من الغرامات الإدارية.
ويمكن للمنشآت التقدم بطلب إعفاء من الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم تقديم عقود العمل للوزارة أو تجديد تصاريح العمل خلال فترة السماح الممتدة لشهرين.
وتعد هذه إحدى الخدمات الأربعة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تصحيح أوضاع العمال المخالفين وإعفاء المنشآت من الغرامات الإدارية خلال فترة سماح مدتها شهرين.
وتتضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل، بالإضافة إلى معالجة شكاوى ترك العمل.
وتتوفر هذه الخدمات للمؤهلين لتسوية أوضاعهم، بما في ذلك الأفراد الذين انتهت صلاحية تصاريح العمل أو الإقامة لديهم، وكذلك أولئك الذين تم تقديم شكاوى ترك العمل ضدهم. يشمل ذلك العمال التابعين للمنشآت وكذلك العمالة المنزلية."
ودعت الوزارة العمالة المخالفة وأصحاب العمل إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من التأشيرات لتصحيح أوضاعهم وإتاحة الفرصة لهم لمواصلة العمل بالدولة وحل المخالفات السابقة.
ويتيح برنامج العفو عن التأشيرات، الذي أطلقته الحكومة، للعمال المخالفين فرصة مغادرة البلاد دون مواجهة عواقب قانونية. بموجب هذا البرنامج، سيتم إعفاء هؤلاء العمال من العقوبات المالية، وفقاً للقانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل.
وتبدأ مبادرة الخدمات الأربعة اعتباراً من الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً"، وتستهدف الأفراد الذين ارتكبوا المخالفات قبل الأول من سبتمبر.
وبدأت الوزارة في استقبال طلبات تسوية أوضاع المخالفين عبر موقعها الإلكتروني mohre.gov.ae، وتطبيق (الوزارة) للهواتف الذكية المتوفر على متجري أبل وجوجل بلاي، بالإضافة إلى مراكز خدمة رجال الأعمال ومراكز خدمة العمالة المساعدة.
وفي بيان صحفي، أكدت الوزارة التزامها بمعالجة الطلبات بسرعة وكفاءة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن تمكين المتقدمين من تصحيح أوضاعهم بسهولة من خلال عملية مرنة وسلسة.