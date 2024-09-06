الإمارات: إعفاء الشركات من الغرامات الإدارية

وتبدأ مبادرة الخدمات الأربعة اعتباراً من الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أماناً"، وتستهدف الأفراد الذين ارتكبوا المخالفات قبل الأول من سبتمبر.