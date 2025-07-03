إعفاء الباكستانيين المقيمين في الإمارات من ضرائب تسجيل الهواتف عند زيارة وطنهم

من المتوقع أن تستفيد من هذه المبادرة أعداد كبيرة من الباكستانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً العائدين إلى وطنهم لقضاء إجازات طويلة. كثيرٌ منهم يعملون لحسابهم الخاص أو أصحاب مشاريع صغيرة، وغالبًا ما يتركون مشاريعهم في رعاية عائلاتهم أثناء غيابهم.