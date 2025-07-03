إعفاء الباكستانيين المقيمين في الإمارات من ضرائب تسجيل الهواتف عند زيارة وطنهم
أطلقت باكستان خدمة تسجيل الهواتف المحمولة المعفاة من الضرائب لمواطنيها المسافرين من الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، مما يسمح لهم بتسجيل هواتفهم المحمولة مؤقتًا دون تكبد أي رسوم.
في شهر أبريل، أطلقت هيئة الاتصالات الباكستانية نظام تسجيل مؤقت للهواتف المحمولة يستهدف الباكستانيين المقيمين في الخارج والمواطنين الأجانب الذين يزورون البلاد.
أعلنت هيئة النقل الباكستانية في بيان يوم الأربعاء أن "المواطنين الباكستانيين في الخارج يمكنهم الآن الاستفادة من مرفق تسجيل الهاتف المحمول المعفى من الضرائب لمدة تصل إلى 120 يومًا لكل زيارة بموجب سياسة مجلس الإيرادات الفيدرالي (FBR)."
"يتم تسهيل هذه الخدمة من خلال نظام التسجيل المؤقت المجاني والآلي، والذي يمكن الوصول إليه عبر بوابة DIRBS."
من المتوقع أن تستفيد من هذه المبادرة أعداد كبيرة من الباكستانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً العائدين إلى وطنهم لقضاء إجازات طويلة. كثيرٌ منهم يعملون لحسابهم الخاص أو أصحاب مشاريع صغيرة، وغالبًا ما يتركون مشاريعهم في رعاية عائلاتهم أثناء غيابهم.
عادةً ما يُطلب من المسافرين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم المحمولة عند وصولهم لضمان استمرارية اتصالهم بالشبكة. بعد انتهاء فترة التسجيل المؤقتة، قد تُمنع الهواتف غير المسجلة من إجراء أو استقبال المكالمات.
تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة جالية باكستانية كبيرة، حيث يعيش ويعمل فيها حوالي 1.7 مليون باكستاني. وفي عام 2024 وحده، هاجر أكثر من 60 ألف باكستاني إلى الإمارات بحثًا عن فرص عمل أفضل.
وأضاف البيان أن "هذه المبادرة تضمن اتصالاً سلسًا عبر الهاتف المحمول أثناء الإقامات القصيرة في باكستان وتعكس التزام هيئة النقل العام بتعزيز الوصول الرقمي لجميع الزوار".