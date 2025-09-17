الإمارات: إعادة التدوير تحد من هدر المياه وتخفض انبعاثات الكربون

قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة يوم الأربعاء إن إعادة التدوير والخردة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الحد من انبعاثات الكربون.
قال ديباك بهانداري، الرئيس التجاري لشركة الخليج العربي لصناعات الصلب (AGSI): "تُعدّ صناعة الصلب من أكبر الصناعات وأكثرها تأثيرًا في العالم، حيث يبلغ إنتاجها السنوي من الصلب 1.9 مليار طن. وتُسهم صناعة الصلب بنسبة 8% من إجمالي الانبعاثات. وإذا استطعنا خفض هذه الانبعاثات، فسنرى مدى تأثيرها التحوّلي. حاليًا، لا تتجاوز نسبة الصلب المُنتَج عبر إعادة التدوير 30%. وإذا ارتفعت هذه النسبة إلى 60 أو 90%، فسيكون لذلك تأثير كبير على المناخ وحياة الجميع".
أشار بهانداري إلى أن إعادة التدوير ستساعد الحكومات حول العالم على تحقيق أهدافها المناخية المتعلقة بقطاعات أخرى، مثل الطاقة المتجددة والمدن المستدامة والمركبات الكهربائية، لاعتمادها على الصلب. وقال بهانداري خلال جلسة نقاشية ضمن مؤتمر "رحلة نحو الصفر الصافي - الإمارات 2025": "إذا استخدموا الصلب المعاد تدويره، فستتضاعف الفوائد المناخية لاستخدامه في منتجاتهم. يمكننا القول بثقة تامة إن صناعة الصلب هي ركيزة الاقتصاد الدائري".
يُنظّم هذا المؤتمر، الذي تُعدّ أول صحيفة يومية ناطقة بالإنجليزية في الإمارات العربية المتحدة، صحيفة "خليج تايمز" ، وهو تجمّع رائد للعمل المناخي، ويحضره كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص من مختلف مناحي الحياة. وقد قدّم المؤتمر في دورته الرابعة رؤىً قيّمة حول مختلف جوانب الإطار التنظيمي، والتمويل الأخضر، والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتحدثت الدكتورة ياسمينكا جاكسيك، مسؤولة الاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في جلسة نقاشية حول موضوع "مخطط دولة الإمارات العربية المتحدة المتجددة - تعزيز الدائرية وذكاء الطاقة".
وقال جاكسيك إن الخردة مادة ثمينة، وليست نفايات.
وأضاف بهانداري أن إعادة تدوير الفولاذ لها تأثير هائل. وأضاف: "لكل طن متري من الفولاذ يُعاد تدويره، نوفر 1.5 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير ما يصل إلى 75% من الطاقة عند إنتاج الفولاذ من خلال الخام".
وفي محادثة جانبية أخرى حول موضوع "البنية التحتية غير المرئية والقيمة المرئية - من التسريبات إلى القيادة"، ناقش المسؤولون التنفيذيون في الصناعة الحد من هدر المياه بالإضافة إلى دور قطاع البيع بالتجزئة.
كما سلط ياسر أحمد، الشريك والرئيس لخدمات تغير المناخ والاستدامة في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على دور وأهمية العلامات التجارية في معالجة التحديات البيئية العالمية .
المياه والطاقة عصب الاقتصاد، يتفاعلان يوميًا. في المتوسط، يُهدر ما بين 30% و50% من المياه التي نضخها في مرافق وشبكات المياه قبل أن تصل إلى أي مستهلك. نفقد هذه المياه الثمينة ونستثمر مبالغ طائلة في توفيرها للناس. تُهدر هذه المياه لأسباب بسيطة للغاية - تسربات الشبكة غير المُصانة وسوء إدارة الموارد الطبيعية. يعود ذلك إلى أن معظمنا لا يُعطي أهمية كبيرة للمياه، كما قال نعوم كومي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه ميا.
نعيش جميعًا في الشرق الأوسط، والمياه هنا ثمينة ونادرة. لكن إذا نظرنا حول العالم، نجد أن الناس لا ينظرون إليها بهذه الطريقة، مضيفًا أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهدر المياه هائل على منطقة الشرق الأوسط.
أنابيب المياه مدفونة تحت الأرض. لا أحد يراها. إنها ليست مثيرة للاهتمام. لا مجال للسياسيين لقص شريط الافتتاح. إنها مملة. لكن قيمتها واضحة جدًا في تأثيرها، كما أضاف.