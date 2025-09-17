الإمارات: إعادة التدوير تحد من هدر المياه وتخفض انبعاثات الكربون

المياه والطاقة عصب الاقتصاد، يتفاعلان يوميًا. في المتوسط، يُهدر ما بين 30% و50% من المياه التي نضخها في مرافق وشبكات المياه قبل أن تصل إلى أي مستهلك. نفقد هذه المياه الثمينة ونستثمر مبالغ طائلة في توفيرها للناس. تُهدر هذه المياه لأسباب بسيطة للغاية - تسربات الشبكة غير المُصانة وسوء إدارة الموارد الطبيعية. يعود ذلك إلى أن معظمنا لا يُعطي أهمية كبيرة للمياه، كما قال نعوم كومي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه ميا.