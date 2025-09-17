الإمارات: إعادة افتتاح 4 معالم سياحية شتوية مع انخفاض درجات الحرارة

مع اقتراب فصل الخريف في الإمارات العربية المتحدة، يتطلع المقيمون إلى الاستفادة القصوى من الطقس المعتدل، والبقاء في الهواء الطلق قدر الإمكان.
في كل عام، تُغلق المعالم السياحية الخارجية في البلاد خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأحيانًا للصيانة. ومع انخفاض درجات الحرارة، تستعد هذه المعالم لاستقبال دفعة جديدة من السكان والسياح.
وفيما يلي بعض الأماكن التي أعلنت عن موعد افتتاحها لموسم 2025-2026:
من المقرر افتتاح هذه الوجهة الترفيهية العالمية الشهيرة في الهواء الطلق في 15 أكتوبر 2025 لموسمها الثلاثين المميز. في العام الماضي، شهدت القرية العالمية تحديثات في بنيتها التحتية ومعالم جذب لم يسبق لها مثيل، بالإضافة إلى 30 جناحًا بطابع وطني، تُقدم منتجات وعروضًا ومأكولات محلية فريدة.
تعرف على المزيد حول أسعار التذاكر وكيفية الزيارة هذا العام هنا.
أغلقت النافورة المحبوبة أبوابها بعد عرضها الأخير في 19 أبريل لإجراء عمليات تجديد واسعة النطاق، ومن المقرر إعادة افتتاحها في أكتوبر مع تحسين الرقصات والإضاءة وأنظمة الصوت.
يقع هذا المعلم السياحي بالقرب من دبي مول وبرج خليفة، مما يجعله وجهةً شهيرةً للسياح والمقيمين على حدٍ سواء. تجذب عروضه الآسرة، التي تتناغم فيها المياه مع الموسيقى والأضواء، ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم سنويًا.
ومن المقرر افتتاح الجذب السياحي، الذي يضم مجموعة واسعة من الحيوانات عبر البيئات ومن جميع أنحاء العالم، لموسمه السابع في 14 أكتوبر 2025.
تضم الحديقة أكثر من 3000 حيوان موزعة على ست مناطق، ما يجعلها وجهة عائلية شهيرة سنويًا. كما تستضيف فعاليات وعروضًا خاصة.
لا تفوتوا زيارة حديقة دبي المعجزة، بمنحوتاتها الآسرة وأزهارها الزاهية. تُغلق الحديقة أبوابها سنويًا خلال فصل الصيف من مايو إلى سبتمبر، وتُعاد فتحها في أكتوبر.