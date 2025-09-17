الإمارات: إعادة افتتاح 4 معالم سياحية شتوية مع انخفاض درجات الحرارة

من المقرر افتتاح هذه الوجهة الترفيهية العالمية الشهيرة في الهواء الطلق في 15 أكتوبر 2025 لموسمها الثلاثين المميز. في العام الماضي، شهدت القرية العالمية تحديثات في بنيتها التحتية ومعالم جذب لم يسبق لها مثيل، بالإضافة إلى 30 جناحًا بطابع وطني، تُقدم منتجات وعروضًا ومأكولات محلية فريدة.