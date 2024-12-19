الإمارات: إطلاق برنامج جديد لإعداد معلمي المستقبل

وأضافت: "وعلاوة على ذلك، فإنها تتماشى مع رؤية قيادتنا والتزامها بتعزيز نشر وتعليم هذه المواد كأدوات أساسية للحفاظ على هويتنا وقيمنا الوطنية. ومن خلال تمكين المعلمين المؤهلين في هذه التخصصات الحيوية، نهدف إلى ضمان تبني ممارسات مبتكرة في تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية لإلهام طلاب المدارس، مع الحفاظ على القيم الثقافية في مشهد تعليمي متطور باستمرار."