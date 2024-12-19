الإمارات: إطلاق برنامج جديد لإعداد معلمي المستقبل
أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن بدء قبول الدفعة الأولى من برنامج إعداد "معلمي المستقبل"، في تخصصي اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
ويتم تقديم هذه المسارات ضمن برنامج دبلوم الدراسات العليا في التعليم أثناء الخدمة (أي المعلمين الذين يعملون حالياً)، ودبلوم الدراسات العليا الثانوي في التعليم قبل الخدمة، وهي مُعدّة خصيصاً لتمكين المعلمين الحاليين والراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من تطوير مسارهم المهني.
ويقدم البرنامج منحاً دراسية كاملة للمواطنين وخصماً بنسبة 80% للمقيمين في البرامج أثناء الخدمة.
وتهدف المبادرات إلى تمكين المعلمين من تبني أساليب تدريس مبتكرة وتفاعلية تستخدم أحدث الأدوات الرقمية لمستقبل التعليم.
وقد استضافت الكلية جلسة توجيهية للدفعة الأولى، التي تضم 80 معلماً ومعلمة من المُلتحقين بالبرنامج الأكاديمي لمساري اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
وسلطت الجلسة الضوء على الميزات الرئيسية للبرامج والأهداف الاستراتيجية والأهداف التعليمية الوطنية واستراتيجية الكلية لتمكين المعلمين المستقبليين المؤهلين لتحقيق التميز الأكاديمي والتعليمي في المنظومة المدرسية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الدكتورة مي الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: "تعتبر اللغة العربية والدراسات الإسلامية من الركائز الأساسية للمناهج الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكلان ركيزتين أساسيتين لهويتنا الثقافية والتعليمية منذ ما قبل الاتحاد. وتعتبر هذه التخصصات من الأولويات الاستراتيجية التي تدعم أهدافنا وخططنا في تشكيل مستقبل التعليم."
وأضافت: "وعلاوة على ذلك، فإنها تتماشى مع رؤية قيادتنا والتزامها بتعزيز نشر وتعليم هذه المواد كأدوات أساسية للحفاظ على هويتنا وقيمنا الوطنية. ومن خلال تمكين المعلمين المؤهلين في هذه التخصصات الحيوية، نهدف إلى ضمان تبني ممارسات مبتكرة في تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية لإلهام طلاب المدارس، مع الحفاظ على القيم الثقافية في مشهد تعليمي متطور باستمرار."
وقد تم تصميم برنامج دبلوم الدراسات العليا في التعليم أثناء الخدمة، وهو برنامج مدته عام واحد ويتألف من 25 ساعة معتمدة، لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية الذين يسعون إلى صقل مهاراتهم وتعزيز أدائهم داخل الصفوف الدراسية. ويقدّم البرنامج ثلاثة مسارات جديدة: اللغة العربية للتعليم الثانوي، والدراسات الإسلامية للتعليم الثانوي، واللغة العربية والدراسات الإسلامية للتعليم الابتدائي/المرحلة المبكرة.
أما دبلوم الدراسات العليا الثانوي في التعليم ما قبل الخدمة، فهو برنامج آخر مدته عام واحد ويتألف من 25 ساعة معتمدة، مُوجه للخريجين الطموحين الذين يتطلعون إلى ممارسة مهنة التدريس.