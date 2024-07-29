الإمارات: إطار تنظيمي للألعاب التجارية وعقوبات للمخالفين

تم الإعلان يوم الأحد عن أول مشغل يانصيب مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل تأسيس إطار تنظيمي للألعاب التجارية. وقالت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية إن إطارها التنظيمي يحمي المستهلكين من خلال ضمان العدالة والشفافية في جميع أنشطة الألعاب التجارية، بما في ذلك اليانصيب.

وتعتبر الألعاب التجارية غير المرخصة في دولة الإمارات غير قانونية لكل من المشغلين واللاعبين. إليكم كل ما نعرفه عن أول مشغل يانصيب في الإمارات، والذي تندرج أنشطته ضمن الألعاب التجارية، وعقوبات ومخاطر الألعاب غير القانونية.