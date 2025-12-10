الإمارات: "إخوة الإيقاع" حولا البيانو والكلارينيت إلى ظاهرة رقمية عالمية

لم تبدأ مسيرتهما خلف خشبة المسرح — بل في الشارع. كان الكلارينيت في يده، والبيانو على رصيف باريسي، وفي غضون ساعات توقف الآلاف من الغرباء للاستماع والمشاركة.

بالنسبة لرافائيل وأوريليان فرواسارت — الثنائي المعروف باسم "إخوة الإيقاع" (Brothers in Rhythm) — أصبحت هذه العروض الشارعية العفوية أكثر من مجرد لحظات عابرة. فخلال حديثهما في قمة "بريدج 2025" في أبوظبي، وصفا كيف نقلت المشاعر العفوية والجريئة الموسيقى الكلاسيكية عبر الحدود إلى التيار الرقمي السائد.

"الموسيقى لغة عالمية"

قال رافائيل، على خشبة المسرح، إنه لطالما أدهشه مدى الانتشار الذي يمكن أن تحققه مقطوعة موسيقية غير مألوفة عند تقديمها بأصالة. قال: "الموسيقى لغة عالمية. يمكنك عزف مقطوعة غير معروفة في ثقافة معينة، وقد تنتشر عالمياً في بلد آخر... الموسيقى تتحدث حقاً إلى أي شخص وتتجاوز الحدود." وحتى آلته، الكلارينيت — التي وصفها بأنها "ليست آلة سائدة" — وصلت إلى جمهور عالمي ضخم عبر هذه اللحظات.

الموسيقى تبني جمهوراً طويل الأمد

تحدث أوريليان عن وهم الانتشار السريع بين عشية وضحاها. فبينما يمكن أن يحقق مقطع فيديو واحد ملايين المشاهدات بالصدفة، قال إن الحفاظ على جمهور طويل الأمد يتطلب فهم ما يخلق التأثير الفعلي. وأوضح: "يمكنك إنشاء مقطع فيديو يحقق 10 ملايين مشاهدة، لكن الصعب هو الاستمرار على المدى الطويل." وأضاف: "عليك أن تفهم العملية، والأنماط... وكيف تمنح الناس المشاعر." وأشار إلى أن الاتساق (الاستمرارية) لا يهم إلا إذا اقترن بالتطور. "الكثير من الناس يكررون نفس النوع من الفيديو مائة مرة دون تفكير. وهذا لا ينجح."

وأشار الشقيقان إلى أن أقوى مقاطع الفيديو لديهما تنمو من العفوية — وليس الإعداد المسبق. قال رافائيل إن الانتشار يأتي غالباً عندما تكون هناك "صلة قوية جداً بالموسيقي"، ولهذا يختارون الأداء بالقرب من الجمهور. وأضاف أن اللحظات الأكثر مشاهدة غالباً ما تتضمن ضيوفاً غير متوقعين يحمل حضورهم قصة شخصية أو طاقة عاطفية مؤثرة. وأشار أوريليان: "إنه عنصر المفاجأة."

كما تحدثا عن كيفية إثارة الموسيقى للتفاعل، على عكس أشكال المحتوى الأخرى عبر الإنترنت. أشار أوريليان إلى أن معظم المحتوى الرقمي يعتمد على الدراما أو السلبية للانتشار، لكن الموسيقى لا تفعل ذلك. قال: "الموسيقى تستخدم العواطف لملامسة الناس. يترك الناس طريقة التفكير المعتادة ويستمعون فقط... يكونون حاضرين في اللحظة." وأضاف رافائيل أن محتواهما إيجابي وخالٍ من الحواجز عمداً. "إنه محتوى قيّم... لا تحتاج إلى أي لغة."

من باريس إلى دبي

أقر الشقيقان بأن هويتهما الفرنسية — وتحديداً صور باريس — لا تزال تلعب دوراً محدداً، حتى لو كان جمهورهما عالمياً. قال أوريليان إن المشاهدين يتعرفون على الشوارع والجو العام والخيال المرتبط بأداء الموسيقيين على خلفية المدينة. وإذ يستعدان الآن للانتقال إلى الإمارات، قالا إنهما يأملان في تصوير المواقع الأيقونية في دبي بالطريقة نفسها، وإنشاء مقاطع فيديو "تعكس جمال المدينة وأماكنها المميزة".

كما سلطا الضوء على كيفية إعاقة البيروقراطية للإبداع. قالا إن التصوير في باريس غالباً ما يتعرض للعرقلة بسبب طبقات من التصاريح والقيود الأمنية. كانت رسالة أوريليان للحكومات بسيطة: "الإجابة الأسهل هي ببساطة ألا تفعلوا أي شيء يوقفنا." وأضاف رافائيل أنهم غالباً ما يفقدون لحظات استثنائية بسبب تدخل شخص ما قبل أن يتمكنوا من إنهاء التسجيل. قال: "إنه أمر سيئ بالنسبة لي."

الأصالة أولاً

مع تطور عملهما، أصبح الشقيقان أكثر وعياً بما يجعل المحتوى قابلاً للمشاركة — لكنهما يصران على أن الأصالة تأتي أولاً. قال رافائيل إنه يبحث دائماً عن "نقطة التقاطع بين ما يؤثر فيّ وما يعجب الناس"، وأنه لا يمكنه إنشاء مقاطع فيديو بناءً على الاتجاهات وحدها. وأشار أوريليان إلى أنه على الرغم من أن مقاطع الفيديو المبكرة كانت عفوية بالكامل، إلا أنهما اليوم يجب أن يستثمرا الوقت والموارد، لذا تلعب الاستراتيجية دوراً أكبر — لكن العاطفة تظل هي الجوهر.

بعد اللحظة التي ينتشر فيها الفيديو، يحافظان على الزخم من خلال تحليل ما نجح، والتعلم من ردود أفعال الجمهور، واستغلال الانتشار لفتح تعاونات جديدة. قال الشقيقان إن دورة التغذية الراجعة السريعة للمنصات الرقمية تجعل العملية الإبداعية أكثر ديناميكية. أوضح رافائيل: "تعرف بسرعة كبيرة ما إذا كان الفيديو جيداً... إنه مثل المنتج."

أنسنة الموسيقى الكلاسيكية

عندما سُئل رافائيل عن جلب الموسيقى الكلاسيكية إلى الأماكن اليومية، قال إن الناس غالباً ما يشعرون بالرهبة من ثقافة الحفلات الموسيقية التقليدية. قال: "الموسيقى الكلاسيكية شيء نخبوي جداً... أفضل طريقة لمشاركتها هي إحضارها إلى الشارع حيث لا يتوقعها الناس." وأضاف أوريليان أن الألحان المألوفة يمكن أن تساعد الجماهير الجديدة على التواصل، على الرغم من وجود توازن — فالألفة يمكن أن تحد أيضاً من الإثارة. ومع ذلك، أشار إلى أن الشكل الذي أنشآه يقدم "أفضل طريقة" لتقديم مؤلفاتهما الأصلية الخاصة في المستقبل.

واختُتمت الجلسة بتأكيد الشقيقين على اعتقاد يقوم عليه كل عملهما: الموسيقى الكلاسيكية لا تحتاج إلى التحديث — بل تحتاج إلى الأنسنة. وبالنسبة للملايين حول العالم الذين يشاهدون الشقيقين وهما يعزفان بقلبيهما في زاوية شارع، يبدو أن هذا أكثر من كافٍ.