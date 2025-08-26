الإمارات: إحالة مستخدمين لمواقع التواصل للمحاكمة لانتهاك معايير المحتوى

أعلن المكتب الوطني للإعلام، الثلاثاء 26 أغسطس/آب، إحالة مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة أمام النيابة العامة الاتحادية.

وقد تبين أن المجموعة المتهمة من المستخدمين انتهكت معايير محتوى الوسائط، مما أدى إلى إجراء تحقيق من قبل الهيئة.

ذكّرت الهيئة التنظيمية المواطنين بأنها تراقبهم باستمرار على مدار الساعة لرصد أي مخالفات. وتأتي الإجراءات المتخذة بحق هؤلاء في إطار ضمان بيئة إعلامية مسؤولة وحماية المجتمعات من المحتوى غير البنّاء.

دعا المجلس الجميع إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يراعي قيم وأخلاقيات الإعلام. كما حثّ المستخدمين على مراعاة مخالفات وأنظمة هذه المنصات والالتزام بها.

وفي مارس/آذار الماضي، حثت المنظمة الوطنية للإعلام كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة على الالتزام بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش.

وحذرت الهيئة حينها من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل.

كشف تقرير لصحيفة خليج تايمز أن المقيمين في دولة الإمارات الذين ينشرون ويشاركون محتوى معاديًا للمجتمع وغير أخلاقي على وسائل التواصل الاجتماعي يتعارض مع سياسة التسامح والتعايش في الدولة قد يواجهون غرامة تصل إلى مليون درهم والسجن.

عقوبات باهظة

أبرز تقريرٌ حديثٌ لصحيفة "خليج تايمز" كيف أن مجرد التعليق على منشورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي قد يُعرّض صاحبه للمساءلة. وأصدرت السلطات تحذيرًا صارمًا، حثّت فيه المستخدمين على الامتناع عن نشر أو الرد على أي نوعٍ من المحتوى، سواءً كان مكتوبًا أو مسموعًا أو مرئيًا أو عبر البث المباشر، بطريقةٍ سلبية أو مسيئة أو تشهيرية.

وجاء التحذير رداً على عدد متزايد من الحالات المبلغ عنها والتي تتضمن مستخدمين نشروا تعليقات مسيئة أو مهينة تستهدف منشئي المحتوى شخصياً، غالباً دون أن يدركوا أن مثل هذا السلوك يعد جريمة جنائية بموجب القانون الإماراتي.

وفقًا للمادة 43 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعاقَب كل من أهان شخصًا عبر الإنترنت أو نسب إليه فعلًا يمس كرامته بالسجن أو الغرامة. كما تُعاقب المادة 426 من قانون العقوبات على الإهانة العلنية، حتى دون تحديد تهمة محددة، بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة تصل إلى 20,000 درهم، وتزيد إلى سنتين أو 50,000 درهم في الحالات المشددة.

وفي الوقت نفسه، ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2024، على عقوبات صارمة للإهانات أو التشهير عبر الإنترنت، بما في ذلك السجن وغرامات تتراوح بين 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

في عام 2024، أطلق مجلس الإمارات للإعلام تحقيقاً بعد تعرض طفل للتنمر أثناء تصوير برنامج للأطفال تم بثه على إحدى المنصات.