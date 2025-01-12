الإمارات: إجراءات احترازية بسحب لحوم "البيبروني" من الأسواق
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، السبت، أن الإمارات أمرت بسحب لحوم "البيبروني" من الأسواق بعد "التحقيق في احتمال تلوثها ببكتيريا "الليستيريا المستوحدة".
وتعمل الوزارة مع السلطات التنظيمية المحلية وهيئة الغذاء والدواء السعودية، ولم تحدد الشركة المنتجة، لكنها قالت إن "التنسيق جار لسحب المنتج المتأثر احترازيًا من أسواق الإمارات العربية المتحدة لحين استكمال الفحوصات المخبرية والتأكد من تفاصيل الحادث".
وتتسبب البكتيريا، التي تنتقل عند معالجة الطعام أو تحضيره أو تعبئته، في الإصابة بالليستيريا - وهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق الغذاء ويمكن أن يكون خطيرًا جدًا بالنسبة للنساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
أعلى معايير السلامة
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن نظام الإنذار السريع للغذاء في الخليج (GRASF) موجود لتسهيل التبادل الفوري للمعلومات حول المنتجات الغذائية المهددة للصحة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ويساعد النظام في إدارة تنبيهات مخاطر الأغذية، فضلاً عن حظر ورفع الحظر على الأغذية الملوثة والمُلصقة بشكل خاطئ. كما يُستخدم أيضًا للتواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ التدابير الوقائية وحماية صحة المستهلك بشكل فعال.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لشؤون التنوع الغذائي أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات ذات الصلة لتطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء على جميع المنتجات الغذائية في الدولة سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.
وأضاف أن "الوزارة تكثف تحقيقاتها بشأن المنتج المذكور للتأكد من سلامته للاستهلاك في أسرع وقت".
وأكد الحمادي أن الفرق المخبرية والميدانية تعمل حالياً على جمع عينات إضافية لفحصها في المختبرات المتخصصة، تزامناً مع سحب المنتج من كافة أسواق الدولة.