الإمارات: إجراءات احترازية بسحب لحوم "البيبروني" من الأسواق

وتتسبب البكتيريا، التي تنتقل عند معالجة الطعام أو تحضيره أو تعبئته، في الإصابة بالليستيريا - وهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق الغذاء ويمكن أن يكون خطيرًا جدًا بالنسبة للنساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.