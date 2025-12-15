الإمارات: أول موقع مرخص للمراهنات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت

منحت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات ترخيصها الأول لموقع ألعاب عبر الإنترنت ومراهنات رياضية، مما يمثل معلماً رئيسياً في قطاع الألعاب التجارية في البلاد.

يذكر موقع "بلاي 971" أنه موجود ومرخص ومنظم في الإمارات، ويعمل بواسطة شركة مشاريع تكنولوجيا العملة ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في أبوظبي، مع مقرها الرئيسي للأعمال في "توفور 54"، مركز ياس الإبداعي.

تم إدراج شركة مشاريع تكنولوجيا العملة ذات المسؤولية المحدودة رسمياً كمرخصة تحت فئتي «الألعاب عبر الإنترنت» و«المراهنات الرياضية» على موقع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية.

ووفقاً للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، فإن الألعاب عبر الإنترنت هي شكل من أشكال «الألعاب التجارية التي تُجرى عبر الإنترنت، باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول أو أي جهاز رقمي آخر يصل إلى مواقع الويب أو التطبيقات التي تقدم ألعاباً ورهانات متنوعة تشمل الحظ أو المهارة أو مزيجاً من الحظ والمهارة». وقد قدم المنظم أمثلة على مثل هذه الألعاب تشمل «الـبينغو، ألعاب الكازينو (آلات القمار، الروليت، البلاك جاك، الباكارات، الكرابس، والپوکر)، الرياضات الإلكترونية، ألعاب الخيال، ألعاب الند للند، ألعاب المهارة، الرياضات، وغيرها».

أما عن المراهنات الرياضية، فتقول الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية: «المراهنة هي شكل من أشكال الألعاب التجارية التي تشمل الرهان على نتيجة الفعاليات الرياضية أو أداء اللاعبين أو الفرق. يمكن للمراهنين الرياضيين وضع رهاناتهم بشكل قانوني من خلال الكتب الرياضية المرخصة أو منصات المراهنات الرياضية. يمكن القيام بالمراهنات الرياضية على أنواع مختلفة من الرياضات، مثل سباق الخيل، كرة القدم، كرة السلة، الكريكيت، التنس، وغيرها».

ووفقاً لشروط وأحكام "بلاي 971"، يجب أن يكون المستخدمون في سن 21 عاماً على الأقل وموجودين فعلياً داخل الإمارات للتسجيل أو إيداع الأموال أو لعب الألعاب. يذكر المنصة أن المستخدمين لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات من «المناطق الجغرافية الحساسة» داخل البلاد، كما حددتها الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، وأن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة أو طرق أخرى لإخفاء الموقع أو الهوية محظور. كما ينص على أن الأرباح لن تُدفع إذا تم انتهاك هذه الشروط.

وضمن المنصة شروطاً إضافية للأهلية المالية للتسجيل، وتشمل أحكاماً تهدف إلى تعزيز اللعب المسؤول. تقول "بلاي 971" إنها ملتزمة بضمان بقاء الألعاب نشاطاً ترفيهياً، وتوفر أدواتاً وموارد لدعم اللعب المسؤول، بما في ذلك ضوابط اللاعبين، وحماية اللعب تحت السن القانونية، والوصول إلى خدمات دعم خارجية مثل "تكالم".

هذا هو الترخيص الـ19 الذي تصدره الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية منذ إنشائها الاتحادي في سبتمبر 2023. من بين هذه التراخيص، صدر ترخيص واحد لشركة "ذا غيم" ذات المسؤولية المحدودة، مشغلة اليانصيب الإماراتي، بينما منح ترخيص المنشآت الألعاب البرية إلى "وين المرجان"، أول منتجع متكامل في المنطقة والذي يجري تطويره حالياً في رأس الخيمة. أما التراخيص المتبقية فقد صدرت لموردين متعلقين بالألعاب.

وفقاً لإطار الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، فإن الشركات والأفراد الحاملين لترخيص صالح فقط هم المخولون لإجراء أنشطة الألعاب التجارية في الإمارات. أي نشاط ألعاب تجارية يُجرى بدون ترخيص غير قانوني، ويخضع المخالفون – بما في ذلك الأفراد الذين يشاركون في ألعاب غير مرخصة – للعقوبات.

تغطي اختصاص الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية جميع أشكال الألعاب التجارية في الإمارات، بما في ذلك اليانصيب، والألعاب عبر الإنترنت، والمراهنات الرياضية، والمنتجعات المتكاملة للألعاب البرية.