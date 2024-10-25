الإمارات: أول دولة خليجية تسمح بالقيادة في سن 17 عاماً
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قانون مروري جديد يوم الجمعة حيث سيتم تخفيض السن الأدنى للحصول على رخصة القيادة إلى 17 عاماً.
وسيدخل المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم المرور، الذي أعلنته حكومة الإمارات، حيز التنفيذ في 29 مارس 2025.
في السابق، كان الحصول على رخصة قيادة سيارة في الإمارات يتطلب بلوغ سن 18 عاماً و17 عاماً للحصول على رخصة دراجة نارية. والآن، مع القرار الجديد، سيكون السن القانوني لكل من الدراجات النارية والسيارات هو نفسه.
إن تخفيض الحد الأدنى للسن القانوني للسائقين يجعل الإمارات العربية المتحدة أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بهذه الخطوة.
وتحدد سلطنة عمان السن القانوني للحصول على رخصة القيادة بـ 18 عاماً، في حين أن المملكة العربية السعودية لديها متطلبات مختلفة للعمر. إذ يجب أن يكون الشخص في السادسة عشرة من عمره للحصول على رخصة دراجة نارية، و18 عاماً للحصول على رخصة سيارات في المملكة، و17 عاماً للحصول على تصريح مؤقت.
وتتبع البحرين نفس القاعدة المتبعة في سلطنة عمان حيث يمكنك الحصول على رخصة قيادة بعد بلوغ سن 18 عاماً.
وتفرض قطر شرطين مختلفين للعمر حسب نوع المركبات. يجب أن يكون عمر السائق 18 عاماً للحصول على رخصة قيادة المركبات الخفيفة، بينما يعتبر 21 عاماً الحد القانوني للحصول على رخصة قيادة المركبات الثقيلة.
وتختلف حدود السن في الكويت بالنسبة للمواطنين والوافدين. الحد الأدنى لسن الكويتيين هو 18 عاماً، بينما يجب أن يكون عمر الوافد 21 عاماً للتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة.
وفي معظم دول العالم، تتراوح حدود السن ما بين 15 إلى 18 عاماً، ولكن يمكن لبعض الدول الحصول على ترخيص في سن 14 عاماً (وإن كان تحت الإشراف).
فيما يلي قائمة ببعض البلدان التي لديها أدنى حدود السن للسائقين في العالم:
========= [ملاحظة المحرر: أضف الجدول هنا] =========