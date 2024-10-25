الإمارات: أول دولة خليجية تسمح بالقيادة في سن 17 عاماً

وتحدد سلطنة عمان السن القانوني للحصول على رخصة القيادة بـ 18 عاماً، في حين أن المملكة العربية السعودية لديها متطلبات مختلفة للعمر. إذ يجب أن يكون الشخص في السادسة عشرة من عمره للحصول على رخصة دراجة نارية، و18 عاماً للحصول على رخصة سيارات في المملكة، و17 عاماً للحصول على تصريح مؤقت.

وتتبع البحرين نفس القاعدة المتبعة في سلطنة عمان حيث يمكنك الحصول على رخصة قيادة بعد بلوغ سن 18 عاماً.