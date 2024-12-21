الإمارات: أنماط النوم غير المنتظمة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب
عدم الحفاظ على وقت ثابت للنوم والاستيقاظ يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وقصور القلب بنسبة 26% - حتى بين أولئك الذين يحصلون على ليلة نوم كاملة - وفقًا للدراسة الأكثر شمولاً من نوعها.
ودعماً لهذه النتائج، أكد خبراء طبيون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الأبحاث السابقة ركزت في المقام الأول على العلاقة بين مدة النوم والصحة، وأوصوا بالنوم لمدة تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة لتحقيق أفضل صحة.
وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأوبئة والصحة المجتمعية أن أنماط النوم غير المنتظمة - تغيير أوقات النوم والاستيقاظ يوميًا - كانت "مرتبطة بقوة" بخطر أعلى بكثير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى. حتى ثماني ساعات من النوم فشلت في مواجهة الآثار السلبية لجداول النوم غير المنتظمة.
جداول العمل الدورية
ومع ذلك، أكد العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أن الحفاظ على روتين النوم المنتظم قد يكون صعبًا، حيث قد تكون الحياة المهنية مرهقة للغاية في كثير من الأحيان، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعملون في نوبات ليلية أو جداول زمنية متناوبة. وغالبًا ما يعانون من أنماط نوم مضطربة.
وقال جاد عازار، وهو مهاجر لبناني يعمل في قطاع الضيافة: "أشعر في بعض الأيام وكأنني في حالة من الإرهاق، لكن عقلي يسابق متطلبات الوظيفة. في قطاع الفنادق، تكون ساعات العمل طويلة وغير متوقعة ولا هوادة فيها. بين الصباح الباكر والليل المتأخر وكل شيء بينهما، أصبح النوم رفاهية لا أستطيع تحملها باستمرار حيث يتعين علي العمل في نوبات.
وأضاف: "عندما أتمكن من إغلاق عيني، أشعر وكأن عقلي يرفض التوقف عن العمل. إن الاندفاع في المهام، والتوقعات، والمسؤولية عن تقديم خدمة من الدرجة الأولى خاصة خلال موسم الذروة مثل الآن - كل هذا يبقيني مستيقظًا، حتى في تلك اللحظات النادرة عندما لا أكون في نوبة العمل".
"إن عبء العمل ثقيل، والضغط حقيقي. ولكنني أقوم بذلك لأنني أدرك قيمة العمل الجاد، والتفاني، والقدرة على جعل يوم شخص ما أفضل. هذه هي السنوات التي أحتاج فيها إلى بذل ساعات إضافية والعمل بجدية أكبر."
السفر المفرط قد يؤدي إلى اضطراب النوم
وأكد آخرون أن تحقيق التوازن بين العمل والسفر والأسرة والالتزامات الشخصية قد يكون صعباً، مما يجعل من الصعب الحصول على نوم مريح في الليل.
وقال "أريجيت ناندي": "جدول أعمالي، مثل معظم الأشخاص الذين يعيشون في المدن الكبرى، مزدحم للغاية، وهو ما يتضمن غالبًا رحلات جوية في الصباح الباكر عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعني الاستيقاظ في منتصف الليل للحاق بالطائرة".
"هذه الرحلات، التي تقلع أحيانًا في ساعات الصباح الباكر، تشكل جزءًا منتظمًا من رحلات العمل الخاصة بي. علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون لدي عروض تقديمية واجتماعات مجلس إدارة، والتي تتطلب التحضير حتى وقت متأخر من الليل."
بالإضافة إلى التزاماته في العمل، فإن دور أريجيت كوالد يأتي مع مجموعة خاصة من الواجبات التي يتعين عليه القيام بها في وقت متأخر من الليل.
"أثناء فترات العمل الموسمية، عندما يمرض طفلي، أجد نفسي مستيقظاً في الليل لأعتني به لأنه قريب جدًا مني. كما أحرص على توصيل ابني إلى المدرسة كل صباح، على الرغم من أن زوجتي تفعل ذلك أيضًا ولكنها أيضًا سيدة عاملة مشغولة. أستمتع بهذه المسؤولية، وبصفتي شخصًا صباحياً، لا أمانع في الاستيقاظ مبكراً، بغض النظر عن مدى تأخري في العمل. إنه جزء من روتيني. أعرف الكثير من الآباء الذين يفعلون الشيء نفسه، لذا فأنا لست استثناءً"، أضاف المغترب الهندي.
النوم وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية
وأوضح الأطباء كيف أن عدم انتظام مواعيد النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.
قال الدكتور أحمد القاسمي، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى أستر الشارقة: "يحدث هذا لأن الساعة الداخلية لجسمنا، المعروفة باسم الإيقاع اليومي، تساعد في تنظيم العديد من الوظائف المهمة. عندما ينقطع هذا الإيقاع بسبب النوم غير المنتظم، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات هرمون التوتر، مما يرفع ضغط الدم ويسبب الالتهاب".
وأكد أن قلة النوم تجعل من الصعب أيضًا التحكم في ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والكوليسترول، وهي كلها مهمة لصحة القلب.
"بمرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى إتلاف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد يساهم انتشار العمل بنظام المناوبات وأنماط الحياة المرهقة في هذه النتائج."
أكد المتخصصون في المجال الطبي أن صحة القلب والأوعية الدموية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعادات نمط الحياة، بما في ذلك النوم. لذا، من المهم أن يدرك سكان المدن سريعة الوتيرة دور جداول النوم المنتظمة في الوقاية من أمراض القلب.
اضطرابات التمثيل الغذائي
قالت الدكتورة بسمة محمد علي النجار، أخصائية أمراض القلب في مركز برجيل الطبي، الشامخة: "في حين أن الدراسات المحلية المحددة حول النوم غير المنتظم وصحة القلب محدودة، فإن البيانات العامة تشير إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في المنطقة. وأشار تقرير صادر عن هيئة الصحة بدبي إلى أن عوامل نمط الحياة غير الصحية، بما في ذلك عادات النوم السيئة، تلعب دورًا في هذا الاتجاه".
بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم أنماط النوم غير المنتظمة في حدوث اضطرابات التمثيل الغذائي، مثل السمنة والسكري، مما يزيد من الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.
وأضافت أن "البالغين في الأربعينيات من العمر وما فوق معرضون للخطر بشكل خاص، حيث تجعل التغيرات المرتبطة بالعمر الجهاز القلبي الوعائي أكثر حساسية للعوامل المسببة للتوتر مثل النوم غير المنتظم. وفي حين تؤثر اضطرابات النوم على جميع الفئات السكانية، فإن الأفراد من أعراق معينة، مثل جنوب آسيا، الذين هم بالفعل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، قد يواجهون تأثيرًا مركبًا. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن استشارة مقدم الرعاية الصحية يمكن أن تساعد في تحديد الأسباب الكامنة وتعزيز صحة القلب بشكل أفضل".