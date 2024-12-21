الإمارات: أنماط النوم غير المنتظمة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

"أثناء فترات العمل الموسمية، عندما يمرض طفلي، أجد نفسي مستيقظاً في الليل لأعتني به لأنه قريب جدًا مني. كما أحرص على توصيل ابني إلى المدرسة كل صباح، على الرغم من أن زوجتي تفعل ذلك أيضًا ولكنها أيضًا سيدة عاملة مشغولة. أستمتع بهذه المسؤولية، وبصفتي شخصًا صباحياً، لا أمانع في الاستيقاظ مبكراً، بغض النظر عن مدى تأخري في العمل. إنه جزء من روتيني. أعرف الكثير من الآباء الذين يفعلون الشيء نفسه، لذا فأنا لست استثناءً"، أضاف المغترب الهندي.