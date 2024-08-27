الإمارات: أمطار وبرد وحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، طقساً متقلباً، حيث شهدت بعض مناطق الدولة تساقط البرد والأمطار والغبار، حتى مع وصول درجة الحرارة إلى 50.7 درجة مئوية.