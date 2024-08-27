الإمارات: أمطار وبرد وحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس، طقساً متقلباً، حيث شهدت بعض مناطق الدولة تساقط البرد والأمطار والغبار، حتى مع وصول درجة الحرارة إلى 50.7 درجة مئوية.
وشهدت مدينة العين بإمارة أبوظبي هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن أمطاراً غزيرة مصحوبة بحبات البرد هطلت على خطم الشكلة والملاقيط في العين، فيما شهدت الظاهرة وأم غافة أمطاراً غزيرة.
ونشر حساب مركز العاصفة في الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض مقاطع الفيديو لهطول البرد والأمطار الغزيرة في خطم الشكلة والملقيت.
وفي الفيديو، يمكن سماع صوت سقوط حبات البرد.
شاهد الفيديو أدناه:
في مقطع آخر نشره مركز العاصفة، تظهر أمطار كثيفة مع تساقط البرد وتدني الرؤية نتيجة الأحوال الجوية العاصفة.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا برتقاليًا بسبب السحب الركامية. يبدأ التحذير من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً اليوم 27 أغسطس.
اطلع على الخريطة التالية:
في الوقت ذاته، تعرضت بعض مناطق دبي لموجة من الغبار والأتربة.
في وقت مضى، وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً للسائقين حول ضعف الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأحمر لإعلام سكان الإمارات بتدهور الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.