الإمارات: أمطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة اليوم

ونصح المركز الوطني للأرصاد الجوية مرتادي البحر بتوخي الحذر، حيث من المتوقع أن يكون الخليج العربي هائجاً إلى شديد الاضطراب، في حين سيشهد بحر عمان هائجاً إلى متوسط الاضطراب، وحثت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين على تجنب الغوص أو السباحة في البحر في هذه الظروف الجوية القاسية.