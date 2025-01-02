الإمارات: أمطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة اليوم
يتوقع سكان المناطق الشمالية والشرقية والساحلية في الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، كما يتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما يشير إلى وصول الطقس البارد.
ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة، تنشط أحيانا خاصة فوق البحر، وفي الداخل قد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية في بعض المناطق.
ونصح المركز الوطني للأرصاد الجوية مرتادي البحر بتوخي الحذر، حيث من المتوقع أن يكون الخليج العربي هائجاً إلى شديد الاضطراب، في حين سيشهد بحر عمان هائجاً إلى متوسط الاضطراب، وحثت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين على تجنب الغوص أو السباحة في البحر في هذه الظروف الجوية القاسية.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى في مختلف أنحاء البلاد بين 21 إلى 24 درجة مئوية، مع ارتفاع الرطوبة إلى 80 في المائة.
واستقبلت بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة العام الجديد بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، الأربعاء، في أجزاء من دبي والشارقة وأم القيوين.