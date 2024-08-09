الإمارات: أمطار خفيفة ودرجات حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للغبار

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الجمعة 9 أغسطس، تحذيراً باللون الأصفر من الغبار. وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد توقعت أن تشهد معظم أنحاء الإمارات اليوم طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، إلا أن الطقس قد يكون مغبراً في بعض الأحيان.