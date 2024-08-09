الإمارات: أمطار خفيفة ودرجات حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للغبار
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الجمعة 9 أغسطس، تحذيراً باللون الأصفر من الغبار. وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد توقعت أن تشهد معظم أنحاء الإمارات اليوم طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، إلا أن الطقس قد يكون مغبراً في بعض الأحيان.
وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر في بعض الأحيان حتى الساعة السابعة مساء اليوم.
وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأجواء المغبرة، كما حثت السائقين على عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، هطلت أمطار خفيفة ورذاذ غزير على بعض مناطق الإمارات العربية المتحدة. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز العواصف رذاذاً غزيراً وأمطاراً خفيفة على الساحل الشرقي للبلاد.
ووفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، هناك فرصة لهطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بسبب تشكل السحب الحملية التي قد تؤدي إلى هطول الأمطار.
شاهد مقاطع الفيديو أدناه، كما شاركها مركز العاصفة:
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم لتصل إلى 48 درجة مئوية في المناطق الداخلية، و46 و44 درجة في أبوظبي ودبي، و21 درجة في الجبال، و15% في الجبال، و85% في المناطق الساحلية والجزر.
ويتوقع أن تهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.