الإمارات: أطعمة "ماكدونالدز" آمنة وتلبي معايير السلامة

أكدت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، أن الطعام المقدم في مطاعم ماكدونالدز في الإمارات خالٍ من بكتيريا الإشريكية القولونية.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة في منشور لها أن الأطعمة المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة آمنة، وأضافت أن "السلطات التنظيمية في الإمارات تواصل إجراء عمليات تفتيش منتظمة للتأكد من أن جميع منشآت الأغذية تلبي معايير السلامة والجودة".

في الولايات المتحدة، أدى تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية إلى إصابة العديد من الأشخاص في منطقتي الغرب والغرب الأوسط، وأسفر عن وفاة شخص واحد ونقل 10 آخرين إلى المستشفى نتيجة مضاعفات خطيرة، وفقاً لما أعلنته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت شركة "ماكدونالدز" أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع الشركة يعملان على فحص إمدادات البصل المفروم وفطائر اللحم البقري، في محاولة لتحديد سبب تفشي المرض. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن البصل المستخدم يُعد المصدر المحتمل للمرض، على الرغم من أن إحدى الجهات الشريكة في الولاية تقوم باختبار عينات من اللحم البقري بحثاً عن بكتيريا الإشريكية القولونية.

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