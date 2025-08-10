الإمارات: أصحاب العمل وتقليص فترة الاختبار للموظفين

علاوة على ذلك، يجب أن يُنص صراحةً على فترة الاختبار السارية في عقد العمل. وذلك وفقًا للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، "مع مراعاة أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون: يجب أن يتضمن عقد العمل اسم جهة العمل وعنوانها، واسم الموظف وجنسيته وتاريخ ميلاده، وإثبات هويته، ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ بدء العمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة الاختبار إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه شاملاً المزايا والبدلات، واستحقاقات الإجازة السنوية، وفترة الإشعار، وإجراءات إنهاء عقد العمل، وأية بيانات أخرى تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين".