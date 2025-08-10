الإمارات: أصحاب العمل وتقليص فترة الاختبار للموظفين

سؤال : ما هي قواعد فترات الاختبار لشركات الإمارات العربية المتحدة؟ هل فترة الاختبار التي تبلغ ستة أشهر إلزامية، أم يمكن تقصيرها وفقًا لتقدير صاحب العمل؟ أفكر في الانتقال إلى وظيفة أخرى وأرغب في التفاوض على فترة اختبار أقصر. أرجو الإفادة.
الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تعريف فترة اختبار الموظف أثناء فترة عمله لدى صاحب العمل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، "فترة الاختبار: هي الفترة التي قد يطلبها صاحب العمل والتي تمكنه من تقييم أداء الموظف وتسمح له بالتعرف على واجبات وظيفته وبيئة العمل، والتي بموجبها يستمر عقد العمل أو ينتهي وفقاً لأحكام هذا القانون."
يجوز لصاحب العمل أن يضع الموظف الجديد تحت فترة اختبار لمدة تصل إلى ستة أشهر؛ كما هو منصوص عليه في المادة 9 (1) من قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، "يجوز لصاحب العمل أن يعين الموظف تحت فترة اختبار لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ بدء العمل".
يجب على الموظف الذي ينوي الاستقالة خلال فترة الاختبار والانضمام إلى صاحب عمل جديد، أن يقدم إشعارًا لمدة شهر إلى صاحب العمل الحالي.
يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الحالي عن تكاليف التوظيف أو التعاقد. وذلك بموجب المادة 9 (3) من قانون العمل الإماراتي، التي تنص على: "على الموظف الذي ينوي الانتقال إلى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة الاختبار إخطار صاحب عمله الحالي كتابيًا قبل شهر على الأقل من تاريخ نيته إنهاء العقد، وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأول عن تكاليف التوظيف أو التعاقد".
إذا أنهى أيٌّ من الموظف أو صاحب العمل عقد العمل دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فعلى الطرف الذي أنهى العقد دفع تعويض للطرف الآخر. وذلك بموجب المادة 9(5) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على أنه "إذا أنهى أيٌّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، فعليه أن يدفع للطرف الآخر تعويضًا يعادل أجر الموظف عن مدة الإشعار أو المدة المتبقية منها".
علاوة على ذلك، يجب أن يُنص صراحةً على فترة الاختبار السارية في عقد العمل. وذلك وفقًا للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، "مع مراعاة أحكام المادة (8) من المرسوم بقانون: يجب أن يتضمن عقد العمل اسم جهة العمل وعنوانها، واسم الموظف وجنسيته وتاريخ ميلاده، وإثبات هويته، ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ بدء العمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة الاختبار إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه شاملاً المزايا والبدلات، واستحقاقات الإجازة السنوية، وفترة الإشعار، وإجراءات إنهاء عقد العمل، وأية بيانات أخرى تحددها الوزارة لتنظيم العلاقة بين الطرفين".
بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، تبلغ فترة الاختبار ستة أشهر كحد أقصى. ومع ذلك، تُذكر فترة الاختبار السارية في عقد العمل، ويُتوقع منك الالتزام بها. إذا كنت تنوي تقليص فترة الاختبار أو الاستقالة دون قضاء فترة الإشعار المنصوص عليها، فقد يتعين عليك تعويض صاحب العمل ماليًا، أو يمكنك التفكير في الاتفاق معه على إنهاء عقد العمل بالتنازل عن فترة الإشعار.
