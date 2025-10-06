الإمارات: أسعار الذهب قد تصل إلى 4000 دولار قريباً
قد تصل أسعار الذهب قريبًا إلى مستوى تاريخي عند 4000 دولار للأونصة، مدفوعةً بالتوترات الجيوسياسية المستمرة، والمخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وعمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية. مع ذلك، يحذر خبراء السوق من أن موجة الارتفاع الحالية قد تقترب من نهايتها، حيث يتوقع البعض تصحيحًا للأسعار في المستقبل القريب.
يوم الاثنين، قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,949 دولارًا للأونصة. وفي الإمارات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا 475 درهمًا إماراتيًا للغرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 قيراطًا 440 درهمًا إماراتيًا.
وعزا وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في إكسنس، هذا الارتفاع إلى تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات خفض أسعار الفائدة.
وقال مكارم لصحيفة "خليج تايمز" على هامش معرض الفوركس في دبي: "مع المخاوف من إغلاق الحكومة الأمريكية ومؤشرات تباطؤ محتمل في نمو عجز الموازنة، قد نشهد ضغطًا هبوطيًا على الذهب". وأضاف: "نحن الآن قريبون من 4000 دولار، ولم يتباطأ الزخم. لكن على المستثمرين توخي الحذر - فعندما ترتفع الأسواق بسرعة، قد تكون التصحيحات سريعة بنفس القدر".
أشار مكارم أيضًا إلى أن الذهب حاليًا "مُفرطٌ للغاية" مقارنةً بأدائه التاريخي. ونصح المستثمرين على المدى الطويل بتجنب الشراء عند مستويات قياسية مرتفعة. من الأفضل انتظار تراجعٍ في الأسعار بدلًا من مطاردة الزخم.
4000 دولار في متناول اليد
يعتقد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في XS.com، أن الذهب يمكن أن يصل إلى 4000 دولار هذا العام دون مقاومة كبيرة.
لامس سعر الذهب مؤخرًا 3,930 دولارًا للأونصة. تاريخيًا، خلال فترات التوتر الجيوسياسي أو عدم اليقين الاقتصادي، تميل الأصول الآمنة كالذهب إلى الارتفاع، كما قال.
وأعرب أفشين سيتوديه، كبير مسؤولي التسويق في شركة ترايز، عن مشاعر مماثلة، قائلا إن الذهب من المرجح أن يصل إلى 4000 دولار قبل أن يواجه تراجعا متواضعا.
وأضاف سيتوده أن "اتجاهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا سيكون لها تأثير أقوى على الذهب مقارنة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر".
"نتوقع خفض أسعار الفائدة قريبًا، ومع تحول السيولة من الصناعات الأوروبية إلى الذهب، فإنه يصبح أصلًا جذابًا بشكل متزايد."
ومع ذلك، أضاف ملاحظة تحذيرية: "على مدار الستة عشر شهرًا الماضية، زادت الاقتصادات الكبرى احتياطياتها من الذهب بشكل ملحوظ، على الأرجح تحسبًا لارتفاع سعر الذهب بمقدار 4000 دولار. لكن في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، تباطأ شراء الذهب، باستثناء إسبانيا. لهذا السبب لا أتوقع وصول سعر الذهب إلى 5000 دولار قريبًا. بل قد يستقر بين 4000 و4300 دولار في الأشهر المقبلة".
يدعو إلى الحذر
ليس جميع الخبراء متفائلين. يتوقع موريلو د. فوزناك، خبير تداول الفوركس في تيكميل، تصحيحًا كبيرًا في الأشهر المقبلة.
تختلف توقعاتي عن الإجماع. تشير العوامل الأساسية إلى مركز بيع. مع اقتراب سعر الذهب من 4000 دولار، يبدو السوق مثقلًا بالضغوط. إذا احتاجت الأسواق المالية العالمية إلى سيولة، فقد يبدأ المستثمرون في التخلص من مراكزهم في الذهب. من الآن وحتى فبراير 2026، أتوقع أن يعود الذهب إلى نطاق 3050 دولارًا.