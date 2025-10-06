الإمارات: أسعار الذهب قد تصل إلى 4000 دولار قريباً

قد تصل أسعار الذهب قريبًا إلى مستوى تاريخي عند 4000 دولار للأونصة، مدفوعةً بالتوترات الجيوسياسية المستمرة، والمخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، وعمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية. مع ذلك، يحذر خبراء السوق من أن موجة الارتفاع الحالية قد تقترب من نهايتها، حيث يتوقع البعض تصحيحًا للأسعار في المستقبل القريب.