الإمارات: أزمة صامتة تهدد النساء.. أعراض قلبية غير نمطية تُشخص خطأ

قد تكون آلام غير مألوفة في الرقبة، الفك، أو لوح الكتف، وضيق في التنفس من أعراض النوبة القلبية لدى النساء. ووفقاً لخبراء في الإمارات، لا يزال مرض القلب لدى النساء يعاني من نقص في التقدير والتشخيص والعلاج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاعتقاد الخاطئ بأنه يصيب الرجال في المقام الأول.

وقال الدكتور نافيد أحمد، رئيس قسم أمراض القلب في مستشفيات وعيادات أستر في الإمارات: "قد لا تظهر على الإناث الأعراض التقليدية لألم الصدر. قد تشكو البعض من ألم في الرقبة، أو ألم في الفك، أو خدر في الكتف، أو مجرد ألم بين لوحي الكتف. وقد تشكو أخريات من عسر الهضم، أو خفقان، أو إرهاق غير عادي".

تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) السبب الرئيسي لوفاة النساء على مستوى العالم، حيث تشكل ما يقرب من 30% من وفيات الإناث – أي ضعف عدد الوفيات الناجمة عن السرطان. ووفقاً للدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب في المستشفى الحديث الدولي في دبي، أدى الاختلاف في طريقة ظهور المرض، وتطوره، وحتى تشخيصه إلى "أزمة صامتة" في صحة قلب المرأة.

وأضاف الدكتور نافيد أن النساء غالباً ما يتم تمثيلهن تمثيلاً ناقصاً في الدراسات القلبية، مما يؤدي إلى نقص الوعي بين كل من الأطباء والمرضى حول الأعراض الخاصة بالجنس. وقال: "عندما لا تمثل التجارب الطبية فئات سكانية معينة، فإن تجاربهم لا تظهر في الدراسات. ولهذا قد يغفل معظم الأطباء العامين عن هذه الأعراض".