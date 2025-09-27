الإمارات: آيفون 17 برو ماكس يباع بأكثر من 500 درهم مع انخفاض أسعار الموديلات القديمة

انخفضت أسعار طُرز آيفون القديمة في متاجر الإمارات، إلا أن هاتف آيفون 17 الجديد من آبل لا يزال يُباع بسعر أعلى من سعره الرسمي. حتى بعد أسبوع من إطلاقه، يدفع العديد من العملاء مبالغ إضافية تتراوح بين 500 و1000 درهم للحصول على أحدث جهاز، بينما يتجه آخرون إلى شراء الإصدارات القديمة بأسعار مخفضة.
في المتاجر المحلية، يبلغ سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس الجديد سعة 256 جيجابايت حوالي 4,300 درهم إماراتي. ويتوفر هاتف مستعمل بسعر 3,600 درهم إماراتي. وقبل طرح آيفون 17 في السوق، كان سعره أعلى بحوالي 300 درهم إماراتي.
انخفض سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس سعة 256 جيجابايت أيضًا. يبلغ سعر الهاتف الجديد الآن 3800 درهم، أي أقل بـ 500 درهم عما كان عليه قبل أسبوعين. أما سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس المستعمل، فقد انخفض إلى 3000 درهم، أي بانخفاض قدره 500 درهم أيضًا منذ وصول الطراز الجديد.
قال محمد أشرف، من شركة كلاسيك كوميونيكيشن في ديرة، إن انخفاض أسعار الطرازات القديمة كان متوقعًا، لكنه جاء أبكر من المعتاد. وأضاف: "عادةً ما تنخفض أسعار هواتف آيفون القديمة تدريجيًا. لم يكن أحد على علم بالتصميم الجديد، وعندما كُشف عنه، انخفضت أسعار الإصدارات القديمة بين عشية وضحاها".
ورغم هذه التخفيضات، يسارع العملاء نحو طرازات iPhone 17 Pro Max للحصول على الإصدار الجديد، ولا يتردد المتحمسون في دفع مبلغ إضافي للحصول على الهاتف على الفور.
قال محي الدين مصطفى من فون لاين: "الناس لا يريدون الانتظار. ورغم بطء وصول المخزونات، يدفع العملاء مبالغ أكبر لمجرد شراء آيفون 17 برو ماكس فورًا".
قال: "هذه المرة، جاء انخفاض الأسعار فجأةً تقريبًا لأن الجميع يترقبون هاتف 17 الجديد. ويعود ذلك إلى التصميم الجديد للهاتف وميزاته الجديدة".
قال تجار التجزئة إن المشترين مدفوعون بمزيج من الإثارة والضغط الاجتماعي. لطالما اعتُبر هاتف آيفون رمزًا للمكانة الاجتماعية، وحصول العديد من المستخدمين على أحدث طراز منه يُحدث فرقًا كبيرًا.
يقول بعض العملاء إنهم لا يمانعون إنفاق ألف درهم إضافية لأنهم يريدون أن يكونوا الأوائل بين أصدقائهم أو زملائهم في استخدام الهاتف الجديد. بالنسبة لهم، الأمر يتعلق بإظهار امتلاكهم أحدث طراز، كما قال مصطفى.
وذكر أيضًا أن بعض المشترين يفضلون الشراء من المتاجر المحلية بدلًا من انتظار وصول المنتجات الرسمية إلى المتاجر الكبرى. وأضاف: "يثقون بالتاجر المحلي، حتى لو كلفهم ذلك مبالغ إضافية. فالأمر يتعلق بالتوافر والراحة".
يشهد السوق أيضًا اتجاهًا آخر يتمثل في قيام العديد من العملاء ببيع هواتف آيفون القديمة لاستبدالها بالجديدة. وقد أدى ذلك إلى زيادة المعروض من هواتف آيفون المستعملة، مما أدى بدوره إلى انخفاض أسعارها بشكل أكبر.
"يقوم العديد من المشترين باستبدال هواتف iPhone 15 أو 16 الخاصة بهم لتغطية جزء من تكلفة iPhone 17. وهذا أحد الأسباب التي تجعل أسعار الهواتف المستعملة تنخفض بشكل أسرع من ذي قبل"، كما قال مصطفى.
يعتقد تجار التجزئة أن مبيعات آيفون 17 ستستمر بأسعار أعلى لبضعة أيام أخرى على الأقل حتى تتحسن الإمدادات. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الطُرز القديمة بشكل أكبر مع ازدياد عمليات استبدال الهواتف القديمة وتحوّل اهتمام المشترين.