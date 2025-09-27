الإمارات: آيفون 17 برو ماكس يباع بأكثر من 500 درهم مع انخفاض أسعار الموديلات القديمة

انخفضت أسعار طُرز آيفون القديمة في متاجر الإمارات، إلا أن هاتف آيفون 17 الجديد من آبل لا يزال يُباع بسعر أعلى من سعره الرسمي. حتى بعد أسبوع من إطلاقه، يدفع العديد من العملاء مبالغ إضافية تتراوح بين 500 و1000 درهم للحصول على أحدث جهاز، بينما يتجه آخرون إلى شراء الإصدارات القديمة بأسعار مخفضة.

في المتاجر المحلية، يبلغ سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس الجديد سعة 256 جيجابايت حوالي 4,300 درهم إماراتي. ويتوفر هاتف مستعمل بسعر 3,600 درهم إماراتي. وقبل طرح آيفون 17 في السوق، كان سعره أعلى بحوالي 300 درهم إماراتي.

انخفض سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس سعة 256 جيجابايت أيضًا. يبلغ سعر الهاتف الجديد الآن 3800 درهم، أي أقل بـ 500 درهم عما كان عليه قبل أسبوعين. أما سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس المستعمل، فقد انخفض إلى 3000 درهم، أي بانخفاض قدره 500 درهم أيضًا منذ وصول الطراز الجديد.