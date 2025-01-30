الإمارات: آلية جديدة لدعم الأطفال وضمان دفع النفقة الزوجية دون تأخير
لمعالجة قضية النفقة غير المدفوعة ودعم الأطفال، سيتم رفع لائحة جديدة تمنح أطرافاً ثالثة الحق في صرف المدفوعات المستحقة إلى مجلس الوزراء الإماراتي للموافقة عليها.
وقال وزير العدل عبدالله النعيمي إنه في حال صدور اللائحة فإنه يمكن استرداد المبلغ لاحقاً من الزوج المطلق، ويهدف الإجراء الجديد إلى ضمان حصول الأبناء والوالدين الحاضنين على الدعم المالي دون تأخير غير مبرر بسبب التحديات الإدارية والقانونية.
جاء ذلك في تصريح للوزير ردا على مخاوف أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بشأن الصعوبات المتكررة التي يواجهها الأفراد في تنفيذ أحكام النفقة وحضانة الأطفال التي تقررها المحكمة. وتساءلت مريم بن ثنية: "ما هي التدابير التي يتم اتخاذها لضمان تنفيذ هذه الأحكام في الوقت المناسب دون تأخيرات غير ضرورية؟".
وقال الوزير النعيمي إن قضايا قانون الأسرة، وخاصة تلك المتعلقة بالنفقة والحضانة وحقوق الزيارة، "تعد من أكثر القضايا تعقيداً من حيث التنفيذ بسبب طبيعتها الحساسة".
"إن النزاعات بين الزوجين تتفاقم في كثير من الأحيان إلى الحد الذي يصبح فيه الامتثال لأحكام المحكمة أمرًا مثيرًا للجدل، مما يضيف المزيد من الضغوط على الأسر المتضررة، وخاصة الأطفال". وفي حين أن عدم الامتثال لأحكام محكمة الأسرة ليس منتشراً على نطاق واسع، قال الوزير إن بعض الحالات تشكل تحديات على المستويين الفيدرالي والمحلي.
وأوضح الوزير أن الآلية المقترحة مستمدة من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية، الذي يمنح مجلس الوزراء صلاحية التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لتسهيل تنفيذ أحكام النفقة.
"وبموجب هذا النظام، سيُسمح للوكالات الحكومية أو الكيانات القانونية الخاصة بصرف مدفوعات النفقة للمستفيدين ومن ثم استرداد المبالغ من الطرف الملزم. ويهدف هذا الإطار إلى تسريع العملية وتقليل الضغوط المالية على الآباء الحاضنين الذين ينتظرون المدفوعات."
وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي على الحاجة الملحة إلى تقديم الدعم المالي الفوري للأطفال المستحقين للنفقة، واقترحت إنشاء صندوق خاص داخل المحاكم لتقديم المساعدة المؤقتة للأطفال المتضررين إلى حين تنفيذ مستحقاتهم المستحقة.
وأضافت أن "هذا من شأنه أن يمنع الاضطرابات المالية التي قد تؤثر على رفاهية الطفل واحتياجاته الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والملابس والتعليم".
وأضاف النعيمي أن الآلية الجديدة المقترحة لتنفيذ النفقة الزوجية قيد المراجعة حالياً، وتعمل السلطات مع الجهات المعنية ذات الصلة على رفعها إلى مجلس الوزراء. وسيقرر مجلس الوزراء كيفية تنفيذ الإجراء ومن سينفذه.