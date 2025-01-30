الإمارات: آلية جديدة لدعم الأطفال وضمان دفع النفقة الزوجية دون تأخير

"إن النزاعات بين الزوجين تتفاقم في كثير من الأحيان إلى الحد الذي يصبح فيه الامتثال لأحكام المحكمة أمرًا مثيرًا للجدل، مما يضيف المزيد من الضغوط على الأسر المتضررة، وخاصة الأطفال". وفي حين أن عدم الامتثال لأحكام محكمة الأسرة ليس منتشراً على نطاق واسع، قال الوزير إن بعض الحالات تشكل تحديات على المستويين الفيدرالي والمحلي.