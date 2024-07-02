الإمارات
الإماراتي أحمد فيصل بطل تحدي القراءة العربي بالدولة
يحظى المواطن المقيم في دبي بفرصة الفوز في تحدي القراءة العربي والحصول على جائزة بقيمة 500 ألف درهم
حاز أحمد فيصل علي على المركز الأول في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان الإماراتي المقيم في دبي من بين 700 ألف طالب شاركوا في تحدي القراءة العربي بالإمارات للتأهل إلى الدور النهائي.
ويحظى أحمد الآن بالفرصة للفوز في تحدي القراءة العربي والحصول على جائزة قدرها 500 ألف درهم.
إن تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات هو أكبر تحدي قراءة من نوعه في العالم. وشهدت النسخة الثامنة منه مشاركة 28.8 مليون طالب من 50 دولة.