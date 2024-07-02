الإماراتي أحمد فيصل بطل تحدي القراءة العربي بالدولة

حاز أحمد فيصل علي على المركز الأول في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الإماراتي المقيم في دبي من بين 700 ألف طالب شاركوا في تحدي القراءة العربي بالإمارات للتأهل إلى الدور النهائي.

ويحظى أحمد الآن بالفرصة للفوز في تحدي القراءة العربي والحصول على جائزة قدرها 500 ألف درهم.