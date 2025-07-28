  الإماراتي أحمد راشد ثاني... شاعر الروح والذاكرة

تتشكل في هذه الأبيات سلسلة من التأملات الوجودية والصور الحسية التي تعكس هشاشة الإنسان وحيرته في مواجهة أزماته ومآسيه، ويبدو البحر والبيئة المحيطة كمرآة تعكس عمق التجربة الإنسانية عند الشاعر.

تجديد يلفه الاتصال بالذات والبيئة

ينحدر أحمد راشد ثاني من بيئة بحرية إماراتية شكلت ركيزة أساسية في تجربته الشعرية، حيث نثر رائحة البحر والورد والرمل في نصوصه بشكل يعكس الارتباط العميق بالأرض والذاكرة الجمعية. نقدياً، يمكن القول إن تجربته الشعرية تمثل جسرًا بين التقاليد الشعرية الخليجية والحداثة، إذ يجمع بين سهولة اللغة وتماسك الصور وبين العمق الفلسفي والتأمل في الذات والموت.

ناقش النقاد شعره بأنه مرآة لروح متأملة تسعى لفهم الذات والكون، فيما يصفه البعض بأنه "شاعر التجريب في قصيدته" بسبب تنقله بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، مع إدخال الرمزيات واللغة العامية التي توثق الأصالة الشعبية الإماراتية.

كما أن أعماله لا تقف عند حدود الشعر فقط، بل تمتد إلى المسرح والتراث، حيث كتب مسرحيات مثل "قفص مدغشقر" التي تحمل نقدًا اجتماعيًا عميقًا، وجمع وأصدر أعمالًا تراثية منها مجموعات شعرية عامية مثل "يالماكل خنيزي ويا الخارف ذهب" التي تحوي لغات الحياة اليومية والتقاليد الشفهية في خورفكان.

شاعر التجريب والذاكرة الإنسانية

يُعتبر أحمد راشد ثاني من أبرز الشعراء الذين حملوا على عاتقهم مهمة نقل الوجدان الإماراتي بين التراث والحداثة، وكتب شعراً ينبض بالبيئة المحلية لكنه يحمل أبعادًا فلسفية وإنسانية عميقة. تتسم تجربته باتساع أفقها بين البساطة اللغوية والصور الجمالية المركبة، حيث يكتب بأسلوب ينفتح على المعاني كما لو كانت «نافورة جارفة» تحمل الحلم والمآسي في آن.

كتب عنه الناقد الإماراتي خالد البدور في احتفالية تكريمية:

"كتب كل شيء بروح شاعر، ملتقطًا اللحظات والمشاعر الدفينة، وهيأت له ذاكرته المفاتيح لقراءة الإنسان والكون بانسجام الكلمة وصراع الشعور"1.

من قصيدة "بحر بازاء اليابسة: خورفكان"

"ماء يجري بين النميمة والرحم، مالحة القلوب، مأكولةٌ من الهذيان،

سُمّيها النجم الميت، ألفها للعيون كشرفة، ولم ينسها إلا الصحيح.

الغربان تصرخ عبر العصور بعذاباتها، وقد عاد الجوع إلى البلدة كي يأكل التراب."

القصيدة تعكس توتر الإنسان مع محيطه، حيث ينساب الماء المالح (البحر) محملاً بمشاعر الحقد والضياع ("النميمة والرحم")، مشاهدها تتشابك بين الواقع والخيال، مع استعارات تدل على الألم والخذلان والغياب. "النجم الميت" كناية عن أمل انطفأ، والغربان صوت الألم الذي يصرخ عبر الأزمنة. "العودة للجوع كي يأكل التراب" تمثل أزمة وجودية ومادية في المحيط الإنساني.

من قصيدة "دمعة البيت"

"اقتربت الساعة من الاشتعال، طيور أنفاسي تمزقت،

وانطلقت بكل أصواتها المحترقة في سماء توشك على التصدع: مرآتي.

مرآتي أيتها الذاهبة قيامة، أيتها النافذة على أعماقي."

الصورة هنا تجسد لحظة انهيار داخلي، حيث "السّماء توشك على التصدع" تعبر عن أزمة نفسية أو وجودية. الأنفاس المتقطعة والطيور المحترقة رمز للرغبات والآلام التي تنطلق من أعماق النفس، والمرايا تمثل الوعي الذاتي والحقيقة التي لا تهرب منها.

من قصيدة "ما دام قبرك مفتوحاً على اللذة"

"عليك أن تملا عينيك بالرمل وفمك بالصراخ،

عليك أن تُدفن في النار وتعيش كما يعيش الخشب.

ما دام قبرك مفتوحاً على اللذة، غدًا لن تستطيع أن تكون."

الشاعر هنا يتناول فكرة التغيير والوجود من منظور فلسفي، حيث يربط الألم والاحتراق بالقدرة على الحياة الحقيقية. "تملا عينيك بالرمل" رمز لاحتضان المعاناة، ودفن النفس في النار هو تجديد وصراع مع الذات. الغرائز والمواهب التي تحمل لذتها قد تعوق الكينونة الحقيقية.